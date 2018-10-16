0553 313 94 23

Laiklik bekçisi Kılıçdaroğlu hadise sarıldı

Yıllarca laiklik elden gidiyor naraları atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis'te yaptığı grup toplantısında peygamber efendimizin hadislerini referans alarak konuşması dikkat çekti.

16 Ekim 2018 Salı 14:49
Laiklik bekçisi Kılıçdaroğlu hadise sarıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapalı grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kadar laiklik adına yaptıklarını unutarak hadisten ve İslam alimi Muhammed bin Ka'b el-Kurazî'den alıntı yaptı.

'Peygamberimiz bir hadisinde şöyle der'

Kılıçdaroğlu, "Sevgili peygamberimiz bir hadisinde şöyle der: Yalandan sakının. Çünkü yalanla günah yan yanadır ve ikisi de insanı cehenneme götürür. Önemli İslam alimlerinden El Kurazi ise şöyle söyler: Bir yalancı ancak alçak ruhlu olduğu için yalan söyler. Bunları şunun için anlatıyorum. Devleti yönetme mevkiinde olan insanların dinlemesi lazım. Eğer bir belge gösteriyorsak o belgeyi araştırması lazım" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 14:49
  1. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş47 dk önce
    ne oldi le müslümanmı oldun. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir.
  • zakozako54 dk önce
    İnsan kendisini bu kadar net anlatatabilir.40 yılda bir doğru söyledi[hadisi şerif], on da da doğru söyledi.
  • yusufyusuf1 sa önce
    İşte tam bir münafıklık hem yalanlarla bu millete nifak tohumları ekin hemde hadislerden dem vurun vay zavallılar vay
  • berzah_berzah_1 sa önce
    pişkinliğe bakın o zaman senin yerin cehennem yahu,ne zaman doğru konuştun,hadi karşı taraf bir iki yalan dedi,senin konuştuğunun çoğu yalan,seçimler yaklaşıyor artık ayet hadislerde tozlu raflardan inmeye başladı bu kesimde,cumayada giderler,hacı bayramda lokumda dağıtırlar söylemedi demeyin
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    ALLAH cc iman nasip etsin negüzel hatırlattı bunları birde hükümete hatırlatmasından güzel ne var
  • ercanercan1 sa önce
    iyi iste,... yasak mi
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Köpek yavruları boğulmaktan son anda kurtarıldı
  1. Köpek yavruları boğulmaktan son anda..
  2. Türkiye Kupası 4. eleme turunun kura..
  3. Arda Turan'ın sözü tekrar gündeme..
  4. Erdoğan'dan af açıklaması
  5. Muğla'da tarihi eser operasyonu: 2..
  6. 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi
  7. Çorlu'daki tren kazasının ayrıntıları..
  8. Fas’ta feci tren kazası, çok sayıda..
  9. Pompeo, Suudi Arabistan Prensi Selman..
  10. Bilecik'te korkunç olay! Zeytin..
  11. Şanlıurfa'da korkutan yangın! Bir anda..
  12. Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi başladı
  13. Başakşehir, Arda'yı kadro dışı..
  14. Meclis başkanı istifa etmedi! Vekiller..
  15. Uzmanlar uyardı! Felaket yaşanabilir
  16. Dünya Kupası, Rusya'nın kasasını..
  17. FETÖ davasına damga vuran "ankesörlü..
  18. Ankara'ya ulaştı! Göz gözü görmüyor
  19. 19 yaşındaki zanlı 9 ay sonra yakalandı
  20. Mısır'da darbeci Sisi, OHAL'i 3 ay..
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

Günün Karikatürü

16 Ekim 2018
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
İşsizlik maaşı alma şartı?
İşsizlik maaşı alma şartı?