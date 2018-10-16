Laiklik bekçisi Kılıçdaroğlu hadise sarıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapalı grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kadar laiklik adına yaptıklarını unutarak hadisten ve İslam alimi Muhammed bin Ka'b el-Kurazî'den alıntı yaptı.

'Peygamberimiz bir hadisinde şöyle der'

Kılıçdaroğlu, "Sevgili peygamberimiz bir hadisinde şöyle der: Yalandan sakının. Çünkü yalanla günah yan yanadır ve ikisi de insanı cehenneme götürür. Önemli İslam alimlerinden El Kurazi ise şöyle söyler: Bir yalancı ancak alçak ruhlu olduğu için yalan söyler. Bunları şunun için anlatıyorum. Devleti yönetme mevkiinde olan insanların dinlemesi lazım. Eğer bir belge gösteriyorsak o belgeyi araştırması lazım" ifadelerini kullandı.