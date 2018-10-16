Laiklik bekçisi Kılıçdaroğlu hadise sarıldı
Yıllarca laiklik elden gidiyor naraları atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis'te yaptığı grup toplantısında peygamber efendimizin hadislerini referans alarak konuşması dikkat çekti.16 Ekim 2018 Salı 14:49
Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapalı grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün kadar laiklik adına yaptıklarını unutarak hadisten ve İslam alimi Muhammed bin Ka'b el-Kurazî'den alıntı yaptı.
'Peygamberimiz bir hadisinde şöyle der'
Kılıçdaroğlu, "Sevgili peygamberimiz bir hadisinde şöyle der: Yalandan sakının. Çünkü yalanla günah yan yanadır ve ikisi de insanı cehenneme götürür. Önemli İslam alimlerinden El Kurazi ise şöyle söyler: Bir yalancı ancak alçak ruhlu olduğu için yalan söyler. Bunları şunun için anlatıyorum. Devleti yönetme mevkiinde olan insanların dinlemesi lazım. Eğer bir belge gösteriyorsak o belgeyi araştırması lazım" ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ