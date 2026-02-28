  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem 'Laikliği birlikte savunuyoruz' bildirisine imza atan 168 kişi hakkında flaş karar
Gündem

'Laikliği birlikte savunuyoruz' bildirisine imza atan 168 kişi hakkında flaş karar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Laikliği birlikte savunuyoruz' bildirisine imza atan 168 kişi hakkında flaş karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın başvurusu üzerine, “Laikliği birlikte savunuyoruz” bildirisine imza atan 168 kişi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma açtı.

Edinilen bilgiye göre MEB, "Laikliği birlikte savunuyoruz" başlıklı bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, bildiride kullanılan "gerici azınlığın provokasyonu" ve "şeriatçı dayatmalar" gibi ifadelerin toplumsal barışı bozmaya yönelik olduğu ve kamu idaresine yönelik ağır ithamlar içerdiği belirtildi.

 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildiriye imza atan 168 kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından verilen talimat doğrultusunda, şüphelilerin ifadelerinin bugün emniyet birimlerince alınmaya başlandığı öğrenildi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan evrakların, dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere savcılığa gönderileceği kaydedildi.

Cengiz selçuk

Tanzimat Fermanı ile birlikte geldi. İttihat Terakki askiya aldı kurtuluş Savaşı'nda yoktu. Lozan Antlaşma sında İngiltere tarafından dayattıtılan Laik lik
