Laikçilerin 'başörtüsü' hazımsızlığı! Genç müzisyen Büşra Kayıkçı başörtüsü taktığı için linç edildi

İç mimar, ressam ve piyanist Büşra Kayıkçı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) sonbaharda gerçekleştireceği 27. İstanbul Caz Festivali kapsamındaki Genç Caz konserlerinde sahne alacak müzisyenler arasına girmeye hak kazandı. Afroloji, An Quartet, Deli Bakkal, Saynur Eren Duo Project ve Udgang Trio ile birlikte parklarda caz konserlerinde yer alacak olan Kayıkçı bu mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.

Laik kesimden sosyal medya linci yedi

Kayıkçı'nın mutluluğunu paylaşması sosyal medyanın fütursuzluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hürriyet'in haberine göre Kayıkçı, başörtülü olduğu için nefret dolu yorumların hedefi oldu. Paylaşıma "laik" kesimden, "Tek eksiğimiz baş örtülü caz sanatçımız idi tebrik ediyorum.", "Başörtüsüyle piyano çalmak günah değil miydi? İslamcılar kudurur şimdi" gibi sözlerle linçe varan yorumlar paylaşıldı.

'Bir kadının başarısını eleştirmek yobazlık'

Ancak çok büyük bir kesim sanatçıya yönelik bu ifadeleri eleştirdi ve başarısı için tebrik etti. Kullanıcılar, "Tebrik ederim eserlerini zevkle dinliyorum. (Bir 28 Şubat mağduru olarak) Şu kareye bakıp hala tesettür- enstrüman ayrımcılığı yapanları 28 Şubat'ta tesettür-eğitim ayrımcılığı yapanlardan farklı görmüyorum. Sen başarılarına devam et burada yazılanlara takılma", "Elhamdülillah Müslümanım. Hanımefendiyi tebrik ederim, muazzam bir başarı gerçekten. Bir kadını bir şeyler başarabildiği için eleştirmek gerçekten yobazlıktır" gibi sözlerle Kayıkçı'ya destek oldu.

Büşra Kayıkçı: Bir insanı üretimiyle desteklemek en onurlu duruş

Twitter'da mutluluğumu paylaşırken negatif yorumlar alma ihtimali her zaman var. Twitter linç kültüründen beslenen bir mecra. Ama bu kısmına takılmamak lazım çünkü özellikle genç sanatçılar için çok faydalı bir tanıtım platformu. Çok sayıda destek mesajı geliyor. Bence karşınızdaki kim olursa olsun bir insanı salt üretimi ile desteklemek en onurlu duruşlardan biri. Kendi adıma tarafsızca beni destekleyen, tebrik edenler olduğu için elbette çok mutluyum. Genç Caz konserlerinde sahne alacağım için çok heyecanlıyım. Resim ve müzik benim için birbirini besleyen iki alan. İkisinde de armoni dediğimiz öge kullanılıyor. Çoğu zaman çaldığım bir melodi zihnimde bir rengi çağrıştırıyor. Resim yapmanın özellikle sulu boyanın zihnimi rahatlatan bir tarafı var. Akışkan ve teklifsiz yapısı müziğimde kullandığım formlara ilham veriyor.

20 yıldır piyano çalıyor, beste yapıyor

Üniversitede mimarlık eğitimi alan 30 yaşındaki Büşra Kayıkçı'nın sanat yolculuğu çok küçük yaşlarda başladı. Ailesi tarafından bale, resim, tiyatro ve piyano derslerine götürülerek büyütülen Kayıkçı üniversite eğitiminin ardından Kuzguncuk'ta Sulu Fikirler Atölyesi'ni açarak resme ve müziğe odaklandı. Burada resim alanında yeni yetenekleri arıyor, besteler yapıyor. 20 yıldır piyano çalan Büşra Kayıkçı kendi bestelerini yapıyor. Sanatçının 'Eskizler' adında bir albümü 'Doğum' ve 'Tuna' adında iki teklisi bulunuyor.