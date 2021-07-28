Laikçiler bunun da sebebi Erdoğan derlerse şaşırmayın!
Almanya ve Belçika’dan sonra bu kez İtalya büyük bir krizle karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde ise Karadeniz'de sel ve su baskınları yaşandı. Dünyanın her yerinde yaşanması olası felaketler Türkiye'de maalesef siyaset malzemesi yapılıyor. Bunu yapanlar başında ise laikçi tayfa geliyor. Artvin'de büyük bir yıkıma yol açan sel felaketini kullanan sol kesim, yaşananları AK Parti hükümetine ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bağlamıştı. İtalya'da yaşananlara ne diyecekleri merakla beklenirken bölgeden öle sayıları gelmeye başladı.
İtalya’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında onlarca ev hasar görürken, itfaiyeciler 60’tan fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz haftalarda Almanya ve Belçika’yı etkisi altına alan sel bu defa da İtalya’nın doğal güzelliğiyle ünlü Como Gölü ve çevresindeki kasabaları vurdu. Şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymaları sonucu Como Gölü çevresindeki Laglio, Cernobbio ve Brienno kasabalarında onlarca ev ve araçta hasar meydana geldi. Kasabaların cadde ve sokakları sular altında kalırken, itfaiyeciler 60’tan fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Gölün batı kıyısında bulunan ve selden en çok etkilenen Brienno’da toprak aymasının gaz sızıntısına yol açmasının ardından 50 kişi evlerinde mahsur kaldı. Cernobbio’da ise itfaiyeciler, sel tehlikesi bulunan bir apartmanı tahliye etti. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, İtalyan çevre kuruluşları yaşanan sel felaketlerini iklim değişikliğinin sonuçları olarak nitelendirdi.
Geçtiğimiz haftalarda, Avrupa’da etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi büyük yıkıma yol açmıştı. Almanya’nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde 174, Belçika’da ise en az 37 kişi hayatını kaybetmişti.