Laikçiler bunu biliyor mu? Atatürk’ün 3 manevi kızı da…

Bazı aileler kız çocuklarını bir yerden sonra okutmamayı tercih ediyor, neden olaraksa karma eğitimi savunmadıklarını söylüyor. Kız çocuklarının eğitimini sürdürebilmeleri için sadece kızlara eğitim veren okulların açılması gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli” dedi. Söz konusu açıklama geniş kesimler tarafından desteklense de örümcek kafalı gerici tayfa, her haltta yaptıkları gibi laiklik üzerinden mütedeyyin kesime saldırdı.

Başta Cumhuriyet ve BirGün gazeteleri olmak üzere laikçilerin sarıldığı geri kafalı gazeteler, Bakan Tekin'i ve hassasiyeti olan aileleri hedef aldı ve söz konusu okulların laik eğitime "darbe olduğunu" ileri sürdüler. Ancak laikçiler, Mustafa Kemal'in manevi kızlarıyla ilgili gerçeği görmezden geldi.

Akit TV'de Murat Şahin'in sunumu ile ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu haberler de masaya yatırıldı. Gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, karma eğitimin devam edeceğini ancak karma eğitim olmayan okulların da açılabileceğini söyledi. Ayrıca Karahasanoğlu, Sinan Burhan'ın Akit'teki bugünkü yazısını da hatırlatarak Mustafa Kemal'in manevi kızlarının üçünün de kız lisesinde okuduğunu anımsattı.

Sinan Burhan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

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"Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla okul, Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış ve o dönemden itibaren Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda önemli bir eğitim ve öğretim kurumu olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Atatürk, üç manevi kızının eğitimi için bu okulu tercih etmiştir."

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