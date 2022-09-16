Laikçi yobazların zulüm sopası: 5816

Dünya üzerinde bir şahsı korumaya yönelik tek hukuki düzenleme olan 5816 sayılı Atatürk’ü koruma kanunu CHP’nin zulüm sopasına dönüşürken, son 4 yılda 398’i çocuk 22 bin 341 vatandaşın yargılandığı ortaya çıktı.

Kemalizm'i koruma kanunu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kinlendirip küfrettirdikleri kişilere açılan davalar üzerinden algı operasyonu yapan CHP ve zillet medyası, fikir ve ifade hürriyetini savunma naraları atıyor. Devletin temsil makamı olan Cumhurbaşkanlığını korumaya yönelik kanunu sanki Erdoğan’a yönelik bir yasaymış gibi yansıtan Zillet korosunun maskesini indiren hukuk garabeti ise 5816 sayılı kanun.

22 bin kişi sanık sandalyesinde

Zulüm, baskı ve yolsuzluklarını Mustafa Kemal’in arkasına saklanarak örten CHP zihniyeti, en küçük eleştiriyi dahi “Atatürk’e hakaret” kılıfıyla mahkemeye taşıyıp aydınları, yazarları, fikir adamlarını ve toplumu susturmaya çalışıyor.

CHP’nin susturma sopasına dönen 5816 sayılı “Atatürk Hakkında İşlenen Suçlar” kanunu kapsamında son 4 yılda 22 bin 341 vatandaşa soruşturma açıldığı belirlendi. Diğer yandan, miniklere dahi acımayan CHP’lilerin 4 yıl içerisinde 12-18 yaş aralığındaki 398 çocuğu şikayet ederek haklarında adli tahkikat yapılmasına sebep olduğu öğrenildi.

Çocuklara bile zindan yolu

Akit’in ulaştığı Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü verilerine göre 5816 sayılı kanun kapsamında 2021 yılında 95’i çocuk 5 bin 739 dava, 2020 yılında 79’u çocuk 6 bin 289 dava, 2019’da 112’si çocuk 6 bin 2 dava, 2018’de 112’si çocuk 4 bin 311 dava dosyasının mahkemelere taşındığı kaydedildi. Sadece 2021 yılına ilişkin “5816” zulmünü gözler önüne seren istatistikler ise şöyle tarihe geçti: 5 bin 739 kişi hakkında dava dosyası. 12-15 yaş arası 37 çocuk, 15-18 yaş arası 58 çocuk hakkında adli tahkikat.