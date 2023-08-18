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Eğitim Laikçi yobazlar ve işgüzar bürokratlardan karma eğitim linci! Bakana rağmen müdüre ceza
Eğitim

Laikçi yobazlar ve işgüzar bürokratlardan karma eğitim linci! Bakana rağmen müdüre ceza

Yeniakit Publisher
2023-08-18 10:44:00 -
Laikçi yobazlar ve işgüzar bürokratlardan karma eğitim linci! Bakana rağmen müdüre ceza

Geçtiğimiz ay katıldığı bir canlı yayında ailelerin karma eğitimden şikayetçi olduğunu ve kız çocuklarını okula göndermeyen velilerin, “Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum” gerekçesini öne sürdüğünü belirterek, “gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in haklı sözleri gündemdeki yerini korurken, Bingöl’de vicdanları yaralayan bir karara imza atıldı.

Geçtiğimiz ay katıldığı bir canlı yayında kız çocuklarının okullaşmasını sağlamak için “gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” dediği gerekçesiyle azgın azınlığın hedefi olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik açıklamalar gündemdeki yerini korurken, benzer bir haber Bingöl’den geldi. Sol faşist sendikaların baskısında boyun eğen Bingöl İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu’nca, kız ve erkeklerin ayrı eğitim görmelerine imkan sağlayan 1739 sayılı milli eğitim temel kanunun 15. Maddesi gereği kız ve erkek öğrencilere farklı sınıflarda eğitim uygulaması başlatan Bingöl’ün Genç İlçesindeki Şehit Mehmet Koçdağı Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Yılmaz’a “kınama” cezası verildiği ortaya çıktı.

Karma eğitim can yakıyor

Cumhuriyet döneminden itibaren uygulanmaya başlanan karma eğitim modeli bir yandan eğitim sistemimizi ve gençlerin ahlaki değerlerini yerle yeksan ederken, diğer yandan mağdur üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay katıldığı bir canlı yayında ailelerin karma eğitimden şikayetçi olduğunu ve kız çocuklarını okula göndermeyen velilerin “Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum” gerekçesini öne sürdüğünü belirterek, “gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in haklı sözleri gündemdeki yerini korurken, Bingöl’den maşeri vicdanları yaralayan bir karar geldi. 2022-2023 yılında, eylül ayında, velilerin talebiyle kız ve erkek öğrencilere aynı binada farklı sınıflarda eğitim uygulaması başlatan Bingöl’ün Genç İlçesindeki Şehit Mehmet Koçdağı Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Yılmaz’ın, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu kararıyla cezalandırıldığı ortaya çıktı. Sol faşist sendikaların dayatmasıyla harekete geçen ve Vali Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü gibi üst düze bürokratların katılımıyla gerçekleşen disiplin kurulu toplantısında, ‘karma eğitim’ yapılmadığı ve bu durumun e-okul sisteminde tespit edildiği gerekçesiyle okul müdürü Yılmaz’a, “kınama” cezası verildiği öğrenildi.
09/08/2023 tarihinde gerçekleşen İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararda şu skandal ifadeler yer aldı: “İlimiz Genç ilçesi Şehit Mehmet Koçdağı Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Yılmaz’ın kınama cezasına karşı verdiği itiraz dilekçesinin değerlendirmesi sonucunda; Adı geçene isnat olunan fiile ilişkin olarak verilen “Kınama” cezasının orantılılık ilkesi ile bağdaştığı dikkate alınarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B maddesi gereğince verilen “Kınama” cezasına karşı yaptığı itirazın “Reddine” ve kararın gereği için dosyası ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.”
Skandal karara itiraz eden ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Soysal’ın talimatıyla söz konusu uygulamaya 21.12.2022 tarihinde son verildiğini belirlen Yılmaz’ın, savunmasında şu çarpıcı ifadelere yer verdiği belirlendi. Uygulamanın başarıyı artırdığına dikkat çeken okul müdürü Abdurrahman Yılmaz’ın “Okulumuzda okul velilerin isteği ve okul müdürü olarak benim onayımla sene başından bu yana uygulanmakta olan kız ve erkeklerin ayrı sınıflarda eğitim görmeleri uygulamasına ilçe milli eğitim müdürlüğünün isteği ile 21.12.2022 tarihinde son verilmiştir. 1739 sayılı milli eğitim temel kanunun 15. maddesinde karma eğitimin esas olduğu fakat kız ve erkeklerin ayrı binalarda da eğitim görebileceklerine vurgu yapılmıştır. İlçemizde Anadolu Lisesi türünde iki ayrı okul binası olmadığı için velilerin talebi ve benim de onayımla bu durum okul binası içinde ayrı sınıflarda olacak şekilde uygulanmıştır. Uygulamadaki amaç öğrenci başarısını artırmak, maddi ve manevi gelişimlerine en azami şekilde katkı sunmaktır. Nitekim yaklaşık üç buçuk aylık uygulamada özellikle kız sınıflarının başarısında gözle görülür bir artış görülmüştür. Sonuç olarak bu uygulama hem öğrenci, hem öğretmen hem de veli tarafından fazlasıyla memnuniyet verici olarak görülmüştür” savunmasını yaptığı belirlendi.

Öte yandan skandal karar ile ilgili soruşturmayı dönemin Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Genç İlçesi Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu ve eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Soysal açarken, yaşanan rotasyon sonrası cezayı yeni yöneticilerin verdiği belirtildi. Maşeri vicdanları yaralayan karara İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanı sıfatıyla Vali Yardımcısı Engin Tok ile yeni atanan İl Müdürü Mustafa Yücel, yeni İlçe Müdürü Kenan Baysu, Şube Müdürü Muhittin Bulut ile Okul Müdürleri Nusrettin Uçar ve Abdurrezzak Toplusoy’un imza attığı belirlendi. Konuyla ilgili ulaştığımız valilik yetkilileri, Vali Yardımcısı Engin Tok’un toplantıda olduğunu söylerken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise ‘valilik izni olmadan basına açıklama yapmayacaklarını’ belirtti.

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Yorumlar

Ali Çiftçi

Ak Par iktidarında bunlar yaşanmamalıydı. Yılmaz Beyi destekliyoruz. Ona soruşturma açılmasını, ceza verilmesini kınıyoruz. Soruşturma açan ve ceza verenlerin hepsinin görevden alınmasını istiyoruz.

Serkan Kaya

Yuh artık...kim iktidar belli değil...bu laikçi işbilmez din düşmanı grubun diretmelerini nereye kadar çekecek evlatlarımız...ben de lise karma olduğu takdirde evlatlarımı açıktan egitime alıcam...bu laikçi şeref yoksunlarının eline bırakmayacağım...oy verdiğimiz iktidarda bu soruna çözüm bulmayacaksa net söylüyorum bir dahaki oyum YENİDEN REFAH yahutda HÜDA-PAR
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