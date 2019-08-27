Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!

yeniakit.com.tr

Yılmaz Erdoğan’ın parlatıp piyasaya sürdüğü tiyatrocuBülent Emrah Parlak adlı şahıs ismini duyurmak ve gündeme gelmek için çoğu ‘solak’ zihniyetli isim gibi İslam’a ve kutsal değerlere saldırmayı tercih etti.

Kocası tarafından kızının gözü önünde boğazından bıçaklanarak katledilen Emine Bulut’u istismar eden Parlak, Türkiye’de büyük bir infiale yol açan olay üzerinden Müslümanları hedef gösterdi.

İşte 'laikçi badeciler'in sahip olduğu kirli zihniyetin kabarık 'suç' dosyası!

Küstahça Müslümanları suçladı

Bülent Emrah Parlak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hayır efendim hepimiz suçlu değiliz, yıllardır insanımızı bilimsel eğitimden, sanattan uzak tutmak için elinden geleni yapan, toplumu gerici, çağ dışı yönelimlere mahkum eden, cahilleştirip emperyalizme köle yapmaya çalışan hepinizin desteklediği dincilik ve sağcılık suçlu" ifadeleriyle içindeki nefreti kustu.

İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!

Altaylı bile isyan etti!

Emrah Parlak’ın bu akla ziyan paylaşımı kendi zihniyetine yakın bir isim olan Habertürk yazarı Fatih Altaylı’yı bile çileden çıkardı.

Bugünkü yazısında Parlak’ın kadın cinayetlerinden dolayı İslam’ı suçladığı skandal paylaşımına da değinen Altaylı şunları yazdı;

“Emrah Parlak, kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti “dinciliğe ve sağcılığa” bağlamış.

Ne dinciyim ne de sağcı. Ama meselenin bu kadar sığ ve basit olmadığını da biliyorum.

Kadına şiddetin ne siyasi görüşle ne inançla alakası var. Dinle uzak yakın alakası olmayan pek çok alede kadına şiddet uygulandığını duyuyoruz, görüyoruz.

Pek çok sol görüşlü kişinin, ki bunlar arasında çok ünlü isimlerin de olduğunu biliyoruz, kadına şiddet konusunda berbat bir geçmişe ve hatta geleceğe sahip olduğunu da çok duyduk, çok işittik.

Hatta şunu bile söylemem mümkün. Yüksek eğitim ve yüksek gelir gruplarında kadına şiddet az değil fakat bu gruplarda bu şiddet daha fazla örtbas ediliyor. Kadınlar bazen “O bile şiddet görüyorsa benim görmem normaldir” denmesin diye ama genelde “utandıkları” için bu şiddeti gizlemeyi tercih ediyorlar.

Ama Emrah Parlak bilsin ki, bu canavarlığın ne sağı var ne solu, ne dini var ne imanı.”