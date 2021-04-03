Laikçi mahallede 'miras' kavgası: ÇYDD, Seyfi Dursunoğlu için yaptığı 'masraf'ın peşine düştü!

'Huysuz Virjin' adlı karakterle on yıllar boyunca kamuoyuna ahlaksızlık pompalayan Seyfi Dursunoğlu'nun ardından, Dursunoğlu'nun yakınları ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) arasında miras kavgası yaşanıyor.

Vasiyet ile evi ve paralarını ÇYDD'ye bırakmıştı

87 yaşında ölen Seyfi Dursunoğlu, hazırladığı vasiyetname ile mirasını ÇYDD'ye bırakmıştı. Buna göre; Dursunoğlu, Üsküdar'daki evi ile bankadaki paralarını ÇYDD'ye, otomobilini uzun yıllardır yanında çalışan Ümit Yazıcı’ya, şahsi eşyalarını da yeğeni Güliz Buyrukbilen’e verdi.

ÇYDD masraf parasının peşine düştü!

Dursunoğlu'nun yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam, 'vasiyetnamenin iptali' davası açtı. Dursunoğlu öldüğünde Cumhuriyet ve Sözcü'ye ilanlar veren ÇYDD ise tereke tespit davası açtı. Mahkeme heyeti Kandilli’deki evde keşif yaptı. Keşfe ilişkin hazırlanan rapor dosyaya girdi. Duruşmada, ÇYDD avukatı, tereke için birtakım harcamalar yaptıklarını, bu harcamaların Dursunoğlu’ndan geriye kalan paralardan karşılanmasını talep etti. Mahkeme başkanı, söz konusu talebi tereke idare memurunun değerlendirmesine karar verdi.