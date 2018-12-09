0553 313 94 23

Laikçi linç görevden aldırdı

Kollarını Türkiye'ye dolayan Kemalist laikçi zihniyet, Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun görevden alınmasına neden oldu.

09 Aralık 2018 Pazar 11:50
Laikçi linç görevden aldırdı

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de, Güzelbahçe Müftülüğü’nce ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ dolayısıyla düzenlenen ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ konferansında, “LGBTİ masum gibi gösteriliyor ancak tedavi olmaları lazım” dediği ididası ile Kemalist laikçilerin ve sapkınların lincine uğrayan Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, rektörlük tarafından görevinden alındı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 11:50
  1. İzmir
  2. Güzelbahçe Müftülüğü
  3. Mevlid-i Nebi Haftası
  4. Peygamberimiz ve Gençlik’ konferansı
  5. Kemalist laikçiler
  6. Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu

YORUM YAZ

  • AbdülhamithanAbdülhamithan19 dk önce
    Görevden alınan prof göreve dönmesse bilinki iktidarda hala laik faşizmi hüküm sürüyor demektir
  • yücelyücel20 dk önce
    LGBTİ masum gibi gösteriliyor ancak tedavi olmaları lazım. Bu söz üzerine görevden alındıysa onu alanında aldıranın da .,!'^+%&
  • AsımoğluAsımoğlu22 dk önce
    Vaziyet öyle ki sapkınlara dahi söz söyleyemeyecek hale geldik. Biz bu iktidarı bunun için mi seçtik? Rektörün haddi bildirilmeli. Takipçisiyiz bu rezaletin
  • SavcıSavcı28 dk önce
    Ülke sapıkların ülkesi sanki... Ey dindarlar garipliğe devam.
  • SertaçSertaç31 dk önce
    Kardeşim ne var bu adamın söylediği cümlede anormal.. Allah aşkına. Sanki bu sapkınların seçtiği iktidarda yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı DEÜ nün Rektörünü derhal görevden almalı ya da müslümanlar kendine yeni bir ülke arasın
  • engineerengineer35 dk önce
    bu linçin müsebbibi ab uyum yasaları adı altında, bu sapık dernekleri yasallaştıranlardır, zinayı suç olmaktan çıkaranlardır ve domuzu kasaplık hayvan yapanlardır, 2 domuza hayvancılık teşviki veren ve domuz çiftliklerine yasal statü kazandıranlardır, laikçiler bu yasalara dayanarak "yasal" linç yapıyor,
  • BozokBozok36 dk önce
    Nedense laik gecinenler karsilarindakine son derece terbiyesizce hakaret ederken en ufak bir seyde ortaligi karistiriyorlar. Ne yazikki iktarda olanlar kendilerini savunanlari dahi yolda birakiyor gorevden aliyorlar. Terfi etmek istiyorsan akp ye hakaret et akp yi savun isinden ol. Bunlar iktidarin sonunu getirir. Hemde cok cabuk. Neden bu kadar korkuyorlar anlasilmiyor. O zaman karsi taraf hep hakli.
  • KeşanlıKeşanlı39 dk önce
    Demek ki görevden alınmaması gerekiyormuş, nitekim LGBTİ' lilerin istediği durum gerçekleşmiş oldu.
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc45 dk önce
    Iyi yapiyorlar,az bile .Sen yapamuyorsan elin dinsizi yapar. Sen korkarsansan böyle olacak. Onlar bu isi 10 senede bitirmis ve 10 yil marshini söylemisler ve yazmishlar. Yumushak olursan yarin bu ishler iki ayda cevrilecektir. Sen bekle cok shey degishtirildi geri dönülmez diye.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AA'nın fotoğrafları için gemi seferinde oy kullandılar
  1. AA'nın fotoğrafları için gemi..
  2. Mantık dersindeki söylemler üzerine
  3. Kurtlar saldırdıkları atı parçaladı
  4. "Sağlık mazereti" tayin talebini KDK..
  5. Denizlispor amigosu göğsünden vuruldu!..
  6. Hristiyan Batı bizi kendine benzetmek..
  7. Şok eden açıklama! "Meclis'in yarısı..
  8. Batmanlı genç ressam ödüllere doymuyor
  9. Askeri araç şarampole yuvarlandı!..
  10. Fransız polisinin ateş açtığı..
  11. Ciğerler tamam peki imanımız ne olacak?
  12. Düştüğü çöp konteynerinde mahsur kaldı
  13. Profesyonel orduya geçiş hızlandırılmalı
  14. Şimdi yandılar! Noterlerde olacak
  15. Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
  16. Çin zulmüne Budist rahip bile sessiz..
  17. "İran'da milletvekillerinin yarısı..
  18. "300 milyon TL yatırım yaptık, artık..
  19. İş yeri sahibi, kuyumcu soyguncusunu..
  20. Fransa'da Gezi kalkışmasını andıran..
Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
AK Parti Muğla adayı kim oldu?
AK Parti Muğla adayı kim oldu?

Günün Karikatürü

9 Aralık 2018
İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!