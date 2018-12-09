Laikçi linç görevden aldırdı

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de, Güzelbahçe Müftülüğü’nce ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ dolayısıyla düzenlenen ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ konferansında, “LGBTİ masum gibi gösteriliyor ancak tedavi olmaları lazım” dediği ididası ile Kemalist laikçilerin ve sapkınların lincine uğrayan Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, rektörlük tarafından görevinden alındı.