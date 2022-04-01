Laikçi kafadan suçlama bombardımanı! Vay be Ali Erbaş’ın yapmadığı şey kalmamış (!)

Milli ve manevi değerlere olan sadakati ve bağlılığı ile alışılagelmiş Diyanet İşleri Başkanlarından ayrışan ve vatandaşlara yol gösteren açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vesayet artığı laikçi kafayı rahatsız etti.

Erbaş laikçileri rahatsız etti

Eski Türkiye’nin alışkanlıklarından vazgeçemeyen laikçiler, “Anayasaya, yasalara, Atatürk ilke ve devrimlerine, Türkiye’nin kuruluş ve işleyiş amaçlarına, laiklik ilkesine aykırı” eylem ve söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Avukat İsmail Sami Çakmak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında hazırladığı dosya ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 117 haberin delil olarak gösterildiği dilekçede, Erbaş’a “görevi kötüye kullanmak, irtikap, anayasayı yok saymak, Devlet Memurları Yasası’nı ihlal” gibi mesnetsiz suçlamalar yöneltildi.

Uyduruk suçlamalar

Diyanet’in “laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak, milletçe dayanışmayı amaç edinmekle görevli bir kurum olduğunu” iddia eden Çakmak, “Erbaş, atanmış bir kamu görevlisidir. Hiçbir şekilde devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırmaya kalkışamaz” ifadelerini kullandı.

Erbaş’ın “anayasaya, yasalara, Atatürk ilke ve devrimlerine, Türkiye’nin kuruluş ve işleyiş amaçlarına, laiklik ilkesine aykırı” eylem ve söylemlerde bulunduğunu savunan Çakmak, Erbaş’a 39 eleştiri yöneltti.

Pespaye dilekçedeki 39 sözde suçlamadan bazıları şöyle: Şeri İslam devleti kurmak niyetinde ve bu amaç peşinde. Toplumun bir kesimini küçük düşürücü, ayrıştırıcı eylem ve söylemlerde bulundu. Yargının FETÖ’ye tesliminde katkısı bulundu. Şeyhülislamlık kurumunu yaşama geçirmeye çabaladı. Dini ve Diyanet’i siyasetin emrine verdi, siyasete alet etti. Laiklik karşıtı eylem ve söylemlerde bulundu. İktidar ile Diyanet’i ortak ilişkiye soktu. Salgın hastalık yasağında camileri ibadete açtı. Diyanet’in bütçesinden beş yıldızlı otellerde harcamalar yaptı. Minbere kılıçla çıkıp şiddeti teşvik ve telkin etti. Cami ve müftülük tabelalarından TC ibaresini kaldırdı. Diyanet’in yönettiği kurumlardaki çocuk cinsel istismarlarını görmezden geldi. Cemaatlerle Diyanet’i kol kola bütünledi.”

Laikçileri bu denli zıplatan meselenin Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı görevini hakkıyla yürütmesi olarak değerlendirildi.