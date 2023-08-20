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Gündem Laikçi kadından tesettürlü kadına küstah saldırı
Gündem

Laikçi kadından tesettürlü kadına küstah saldırı

Yeniakit Publisher
2023-08-20 11:09:00 -

Laikçi kadının otobüste saldırdığı tesettürlü kadına yolcular sahip çıktı.

Türkiye son dönemde kadınların giyimi üzerinden çok sert tartışmalara sahne oluyor. Özellikle laiklik kisvesi altına gizlenen faşist ve bağnaz bir zihniyet, tesettürlü kadınları hedef alıyor.

Daha önce İstanbul'da bir dolmuşta yaşanan ve büyük tepki çeken başörtülü kadına hakaret olayının bir benzeri Kocaeli'de yaşandı.

Halk otobüsüne binen çarşaflı bir kadın sözlü saldırıya uğradı.

Arkasında oturan saldırgan, önce talihsiz kadına nereli olduğunu sordu ve "Burası Türkiye. Burada böyle yaşanmıyor" diyerek hakaretler yağdırmaya başladı.

"Peçeni al git başka yere" ifadeleri ile kadını aşağılayan saldırgana haddini otobüsteki diğer yolcular bildirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özgürlük ve cumhuriyet değerlerinin ne anlama geldiğinden bihaber 'laik' saldırgan, diğer yolcular tarafından susturuldu.

Otobüste olanlara şahit olan bir genç "Abla terbiyesizlik yapma sus otur" diyerek tepki gösterirken, olayı görüntüleyen bir yolcu ise "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada istediğimiz gibi yaşarız" ifadelerini kullandı.

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan yayınlanırken tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Yorumlar

Asım

Bu sabetayistler ve gizli komiteler ve yurt dışı vakıfların beslemesi kesimler ne zaman anlayacaklar, burası İsrail değil

Eren

Bu laik itin kuduz aşıları tam yapılmış mı??? Eğer yapılmadıysa neden sokağa salındı???
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