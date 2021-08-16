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Gündem Laikci İsmail’e ayar gibi ayar!
Gündem

Laikci İsmail’e ayar gibi ayar!

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmaya çalışan insanlara karşı laikçi İsmail Saymaz sosyal medya hesabından akıllara zarar bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 14:32:00 -
Laikci İsmail’e ayar gibi ayar!

 Yeni Akit / Ankara 

Saymaz Taliban’dan kaçıp Türkiye’ye sığınmaya çalışan Afganlara ilişkin yaptığı paylaşımda, “Afganlar Taliban’ın kurmak istediği din devletinden kaçıp… İran’daki mollaların din devletinden geçip… Laik Türkiye’ye geliyorlar. Bizdeki din devleti özlemcilerine ibret olsun” ifadelerini kullandı. Saymaz’a cevap veren Şems Özkök isimli bir sosyal medya kullanıcısı, “He İsmail he! Senin laikliğin icin geliyorlar :))) 20 yıl önce de Taliban iktidardı. O zaman niye gelmiyordular peki? Hiç sordun mu kendine? Ben söyleyeyim: Artık müreffeh bir Türkiye var. Bu da göçmenleri cezbediyor. Laikliğine değil ekonomik olarak daha rahat yaşayabilecekleri bir ülkeye geliyorlar. İnsanların önceliği ekonomi, yönetim şekli değil. Çok sinsisin İsmail. Sendeki dil şeytanda bile yok gerçekten. Güzel uyduruyor, güzel yontuyorsun” dedi.

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