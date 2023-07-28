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Gündem Laikçi Cumhuriyet kendi topuğuna sıkıyor! ‘Özgürlük’ diyenler özgürlükten rahatsız
Gündem

Laikçi Cumhuriyet kendi topuğuna sıkıyor! ‘Özgürlük’ diyenler özgürlükten rahatsız

Yeniakit Publisher
2023-07-28 15:57:00 - 2023-07-28 16:05:31

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Polis Meslek Yüksek Okulu mezuniyet töreninden rahatsız olan laikçilere anladıkları dilden cevap verdi.

Polis Meslek Yüksek Okulu'nun 6. dönem mezunları için Ankara'da tören yapıldı. Törende polis adaylarının mesleki başarıları ve Allah'ın yardımı için dua edildi. Duayı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptı. Kadın polis adayları arasında başörtülü ve başörtüsü olmayan hanımların olduğu görüldü. Söz konusu görüntüler, hükümetin ülkede kardeşlik ve özgürlük tesisi için ciddi mesafe kat ettiğini gözler önüne serdi.

Ancak her zamanki gibi dini herhangi bir şey görünce çıldıran laikçi kesim, yine çirkeflik yapmaya başladı. Cumhuriyet paçavrası, kadın polis adaylarının görüntülerini kullandı ve Ali Erbaş'ın dua etmesinden rahatsız oldu. Söz konusu tören sonrası kemalist tayfa, laiklik edebiyatı yaparak yine ortalığı karıştırmaya kalktı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu haber de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Fotoğrafta başörtülü polis adayları da, başörtüsü olmayan polis adayları da var. Tam da özgürlük bu değil mi? Laiklik özgürlük demektir, diyenler tam da o özgürlüğün sağlandığı bir fotoğrafı laiklik karşıtlığı gibi göstermeye çalışıyorlar.
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