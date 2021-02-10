Laikçi çevreler çılgına döndü: Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Boynukalın Müsümanların sesi oldu

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Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, twitter hesabın paylaşımda bulundu. Prof. Boynukalın, "1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün." dedi.

Muhalif medyadan linç kampanyası

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın paylaşımı laik çevreleri rahatsız etti. Muhalif medya omuz omuza vererek Prof. Boynukalın'ı linç girişimine başladı.

Geçtiğimiz ay da hedef almışlardı

Türkiye genelinde Cuma Namazı'ndan sonra yapılan Yağmur Duası'nı aklınca tiye alan Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, "Ben şu an İzmir'deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Diyanet galiba duanın ayarını kaçırdı." diyerek büyük tepkilere sebep olmuştu. Özdil'e tepki gösteren isimlerden birisi de Ayasofya-ı Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'dı. Prof. Boynukalın, Sözcü Gazetesi'nin dava açacağını duyurduğu Ebubekir Sifil'e destek vererek, "Küfrünü açıkça ortaya koyan tövbesini de açıkça ilan etmelidir. Dolayısıyla Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş. Ancak bendenizi asıl düşündüren şudur: İslâm diyarı olmasıyla övündüğümüz şu ülkede birilerinin İslam'a kolayca dil uzatabilmesidir. Allah Müslümanları aziz eylesin!" ifadelerini kullanmış ve yine aynı çevreler tarafından hedef alınmıştı.