Bakan Şimşek öncülüğünde toplandılar! Finansal İstikrar Komitesi'nden ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde toplanan Finansal İstikrar Komitesi, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli olduğunu vurguladı. Bu sabahki toplantı sonrası yapılan açıklamada, makrofinansal istikrar ve dezenflasyon süreci için gerekli adımların tam bir eşgüdüm içinde atılacağı açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Toplantıda, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.
Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir.
Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır.
Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir."
Toplantıdan ilk görüntü de yayınlandı:
