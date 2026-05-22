Ekonomi Bakan Şimşek öncülüğünde toplandılar! Finansal İstikrar Komitesi'nden ilk açıklama
Bakan Şimşek öncülüğünde toplandılar! Finansal İstikrar Komitesi'nden ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde toplanan Finansal İstikrar Komitesi, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli olduğunu vurguladı. Bu sabahki toplantı sonrası yapılan açıklamada, makrofinansal istikrar ve dezenflasyon süreci için gerekli adımların tam bir eşgüdüm içinde atılacağı açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir.

Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır.

Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir."

Toplantıdan ilk görüntü de yayınlandı:

Türkiye ekonomisinde finansal borç yükü azalıyor! Milli ekonominin borçluluk oranları dünya devlerini geride bıraktı!
Nas Suresi

Nas suresini okusunlar. BBVA toplantısında salonu terk edenler inanır belki.

Mesut Sarp

Bu komite önceden de vardı. Fiyatların artışını neden engelleme diler ki? Netjede değişen önemli bişey olmucak. Eğer yiyecek maddelerinin fiyat artışı engellenilmesi isteniyorsa bazı temel ürünlerin ihracatı yasaklanmalı. Petrol ulkelerie yapılan ihracat fiyatları arttırıyor
