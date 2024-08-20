Laikçi azgınlara kim dur diyecek

HABER MERKEZİ

Halkın yüzde 90’ı Müslüman olan Türkiye’de içi boşaltılmış laiklik bahanesiyle Müslümanlara saldıran ve yasal sakatlıklardan istifade eden İslamofobik şizofrenler, toplumsal huzuru hedef almaya devam ediyor. İslam’a ve Müslümanlara düşmanlıklarını her fırsatta sergileyen laikçi azgınlar metroda, otobüste, sokakta gördükleri kendi halinde mütedeyyin insanlara ve sosyal medya platformlarından İslami değerlere saldırarak, galiz küfürler savuruyor. Instagram’ın kapatılmasını bahanede ederek dindar seçmene “beyni emcüklenmiş geri zekâlılar” diyen Dilruba Y. adlı seküler yobaz ile Adana’da Kur’an’a küfreden 23 yaşındaki M. Ç. isimli alçağın ve Sivas’ta Ppeygamber Efendimize hakaret eden Beyza Gürkan’ın rezaleti gündemdeki yerini korurken, 28 Şubat kafası bu defa İstanbul’da hortladı.

Bu cesareti kimden aldın?

Dün Ümraniye’de yaşanan laikçi saldırıda Aleyna Çalgıcı adlı laikçi şizofren, tesettürlü bir kadını darp ederek, “başörtülü o…” şeklinde galiz küfürler savurdu. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan başörtülü kadın, darp raporu alarak saldırgandan şikâyetçi olurken, olayın ardından yapılan incelemede şahıs hakkında daha önce “Hakaret-Kasten Yaralama-Tehdit-Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan işlem yapıldığı belirlendi. Son dönemde yaşanan alçak saldırılar hâlâ pusuda bekleyen İslamofobiklerin fırsatını bulduklarında dindar insanların üzerinde nasıl bir zulüm fırtınası estireceklerinin sinyalini verirken, Beyza Gürkan ve Aleyna Çalgıcı’nın benzer suçlardan sabıkalı çıkması, hukuk nezdinde hesap sorulmamasının laikçi azınlığı cesaretlendirdiğini bir defa daha tescillendi. Uzmanlar caydırıcı olmayan cezaların İslamofobiyi körüklediğini belirtirken, sözde ifade özgürlüğü kisvesiyle manevi değerlerimize yapılan hakaretler konusunda Meclis’i inisiyatif almaya davet etti.

Cezalar caydırıcı değil

İslam söz konusu olunca kırmızı görmüş boğaya dönen köhne zihniyetin mahkemelerce bir bir salınması onları cesaretlendiriyor. Son dönemde yaşanan saldırılar bu tezin haklılığını tescilliyor.

Bir sokak röportajında “Instagram’ın erişime kapatılması” yüzünden AK Parti seçmenine, “Siz Allah’tan üstün tutup ona taptığınız için beyni emcüklenmiş geri zekâlılarsınız” şeklinde hakaret eden Dilruba Y. gözaltına alınırken, ilk duruşmada tahliye edileceği ifade edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sivas’ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına ve dini değerlere hakaret eden Beyza Gürkan’ın daha önce de ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı öğrenildi.

Son alarak İstanbul Ümraniye’de başörtülü kadına küfürler ederek saldıran Aleyna Çalgıcı hakkında daha önce de “Hakaret-Kasten Yaralama-Tehdit-Özel Hayatın Gizliliğini İhlal”den işlem yapılmış.

Yasal düzenleme şart

28 Şubat zihniyetinin hâlâ pusuda beklediğine dikkat çeken Avukat Yasemin Küçükkaya ise şunları dile getirdi: “Tüm bu saldırılar 150 yıllık kokuşmuş bir zihniyetin yansımaları. Yakın zamana dek Müslümanlar üzerinde tahakküm kuran, onlara hiçbir alanda yaşam hakkı tanımayan bu sapkın zihniyet, kendisini ülkenin tek sahibi görmekte ve Müslüman kesimin bir parça da olsa onlarla eşitlenmesine, başörtülü kadınların sosyal hayata katılmasına dahi katlanamamaktadır. Bu saldırılar bu bilinçaltının göstergesidir. Yöneticilere düşen bu sapkın zihniyete karşı bu vatanın esas sahibi olan milli ve dini değerlerine bağlı mütedeyyin kesimi koruyacak keskin hukuki düzenlemeler getirmektir. Mevcut yasal düzen Müslümanların değerlerini korumakta yetersiz kalmakta, sanıklar tecziye edilse dahi bu cezalar onları caydıracak değil, daha da cesaretlendirecek nitelikte olmaktadır. Hükümete bu konuda çağrı yapıyor ve ivedilikle yasal düzenleme talep ediyoruz.”

HÜDA PAR teklif verecek

Öte yandan, HÜDA PAR Mersin Miletvekili Faruk Dinç, yaptığı açıklamada, son dönemde mukaddes değerlerimize yönelik artan saldırıları bertaraf etmek için Meclis’e bir kanun teklifi hazırlığı içerisinde olduklarını belirtti. Dinç, “Değerlerimize yapılan hakaretler konusunda bir kanun teklifi hazırlığı içerisindeyiz. En kısa zamanda bu teklifi Meclis’e sunacağız. Hiç kimse değerlerimize dilediği gibi hakaret edemez. Değerlerimize hakaret edenlerin hak ettikleri cezayı almaları için bu konunun takipçisi olacağız” dedi.