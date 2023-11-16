Laikçi azgın azınlık iftiraya doymuyor! Başarılı müdür zilletin hedefinde

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Göreve geldikten sonra eğitim kalitesini yükselten, en iyi liseler sıralamasında Cağaloğlu’nu bir adım üste çıkararak dördüncü sıraya taşıyan ve son yapılan üniversite sınavında okul başarı ortalamasını yüzde 50 oranında artıran okul müdürü Cafer Koçyiğit, sebepsiz yere zillet medyasının hedefine oturtuldu.

Operasyonel haberleriyle bilinen ve rüşvet karşılığı haberler yaparken suçüstü olan azgın azınlığın bülteni konumundaki Cumhuriyet gazetesi, dünkü nüshasında yayınladığı “Bu müdürü kim koruyor?” başlıklı haberiyle çok kirli bir algı operasyonuna soyundu. İsmi açıklanmayan sözde öğrenci velilerinin görüşlerine dayandırılan masa başı düzmece haberde, kişisel sosyal medya hesabından Hucurat Suresi’nin 6. ayetinde yer alan, “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın” ilahi emrini paylaşan Koçyiğit’in görevden alınması istendi. Cumhuriyet gazetesinin manipülatif haberine tepki gösteren Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin duyarlı velileri gazetemize yaptıkları açıklamada, okul müdürü Cafer Koçyiğit’ten çok memnun olduklarını dile getirerek yürütülen kirli operasyona tepki gösterdi.