“Laik olmayan insan bile değildir”den, ayetler ışığında adalet vurgusu!

Akit gazetesi günlük olarak yayın hayatına başladığında, Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden’in “Laik olmayan, insan bile değildir” cümlesi çok tartışılmıştı..

“Ben laik değilim, bana hayvan mı demek istedin” diye isyan edenlerden..

Bir yüksek mahkemenin başkanının, böylesine nefret ettirici bir üslup kullanmasının yanlışlığına kadar, nice itirazlar geldi, ne tartışmalar yaşandı..

Elhamdülillah ki; bugün başörtü yasağının laikliğin bir gereği olduğu sahtekarlığına imza atan despot anlayış, yerini özgürlükçü bir anlayışa bırakmıştır..

Elhamdülillah ki; bugün Anayasa Mahkemesi başkanı, toplumu birbirine düşürücü açıklamalar yerine, “Adalet”i üstün tutan, “Hakkın yerine getirilmesinin önemi”ne işaret eden, “zalimin zulmünün ilanihaye sürmeyeceği”ni hatırlatan bir bakış açısını tercih etmektedir.

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