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Gündem “Laik olmayan insan bile değildir”den, ayetler ışığında adalet vurgusu!
Gündem

“Laik olmayan insan bile değildir”den, ayetler ışığında adalet vurgusu!

Yeniakit Publisher
2024-09-13 10:30:00 -
"Laik olmayan insan bile değildir"den, ayetler ışığında adalet vurgusu!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Akit gazetesi günlük olarak yayın hayatına başladığında, Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden’in “Laik olmayan, insan bile değildir” cümlesi çok tartışılmıştı..

“Ben laik değilim, bana hayvan mı demek istedin” diye isyan edenlerden..

Bir yüksek mahkemenin başkanının, böylesine nefret ettirici bir üslup kullanmasının yanlışlığına kadar, nice itirazlar geldi, ne tartışmalar yaşandı..

Elhamdülillah ki; bugün başörtü yasağının laikliğin bir gereği olduğu sahtekarlığına imza atan despot anlayış, yerini özgürlükçü bir anlayışa bırakmıştır..

Elhamdülillah ki; bugün Anayasa Mahkemesi başkanı, toplumu birbirine düşürücü açıklamalar yerine, “Adalet”i üstün tutan, “Hakkın yerine getirilmesinin önemi”ne işaret eden, “zalimin zulmünün ilanihaye sürmeyeceği”ni hatırlatan bir bakış açısını tercih etmektedir.

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Yorumlar

Uludağlı

Ahh laiklige göre gömülseniz de hassasiyetiniz de samimi olduğunuzu anlasak...

Hayırlı cumalar herkese

Valla ben laik değilim ne olduğunu da bilmem. Müslümanım mutluyum rabbime sonsuz şükürler olsun.
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