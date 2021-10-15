Laik kafa bu sefer ‘Besmele’den rahatsız oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki biraraya geldi. Çavuşoğlu'nun görüşmeye besmele çekerek başlaması laik kafayı rahatsız etti. Daha önce de Yargıtay binası açılışında edilen dua nedeniyle ortalığı ayağa kaldıran zihniyet bir kez daha ortaya çıkarak laikliğin elden gittiğini iddia etti.

Çavuşoğlu görüşmede, Afgan mevkidaşına yönetime farklı grupların katılımının sağlanmasını, kadınların eğitim ve çalışma hayatına katılmalarının önemini anlattıklarını ifade etti.

Yargıtay binası açılışı

2021-2022 Adli Yıl Açılışı ve Yargıtay yeni hizmet binası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından açılmış. Erbaş duasında "Bu eserin açılışını besmeleyle gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım, bereketli eyle Allah'ım" demişti.

Dua edilmesine, Uğur Dündar ve Merdan Yanardağ gibi laik tayfadan birçok isim tepki göstermişti.