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Sosyal Medya Lahmacun ustası maliyetleri açıklayıp fahiş fiyatlara isyan etti: Allah'tan korkun Allah'tan
Sosyal Medya

Lahmacun ustası maliyetleri açıklayıp fahiş fiyatlara isyan etti: Allah'tan korkun Allah'tan

Yeniakit Publisher
2024-07-22 12:53:00 -

Turizm bölgelerinde fahiş fiyat ile lahmacun satanları eleştiren lahmacun ustası bir lahmacunun maliyetini açıkladı ve şöyle isyan etti.

Ülkede yeme içme fiyatlarının kontrolden çıktığı şu günlerde Antalya'da bir lahmacun ustasının maliyetler üzerinden fahiş fiyatlara isyan ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bir torba undan 600 adet lahmacun çıktığını anlatan esnaf, un fiyatının 600 lira, 10 kilo kıymanın ise maliyetinin 5 bin lira olduğunu söyledi. 100 liraya satılan lahmacundan toplam 60 bin lira kazanıldığını vurgulayan esnaf, "kusura bakmayacaksınız. Show TV’ye çıkıp da şov yapmayacaksın. İnsanların hakkını yemeyeceksin. Bu bizim ülkemiz var ya iki katlı bir gemidir. Eğer onlar giderse, biz de gideriz. Ben niye gidiyorum senin para hırsın yüzünden? Allah’tan korkun Allah’tan!" ifadelerini kullandı.

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