Lahmacun ustalarının sakladığı çıtırlık formülü! Bu yöntemle evde de lahmacun yapabilirsiniz!

Lahmacun, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Lahmacun, ince açılmış hamurun üzerine kıyma, soğan, biber, domates, sarımsak, salça ve baharatlardan oluşan bir harç sürülerek fırında pişirilmesiyle yapılır. Lahmacunun çıtır olması için bazı püf noktaları vardır. Bu yazıda, lahmacun ustalarının asla söylemediği çıtırlık sırlarını paylaşacağız. Bu bilgiler sayesinde evde de lahmacun yapabilir ve kıymaların dağılmadığı çıtır çıtır lahmacunlar hazırlayabilirsiniz.



ÇITIR LAHMACUN YAPIMI HAYAL DEĞİL



Lahmacun yapmak için öncelikle hamuru hazırlamak gerekir. Hamur için gerekli malzemeler şunlardır:



- Yarım su bardağı ılık süt

- 1 su bardağı ılık su

- 1 yemek kaşığı maya

- 1 silme tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı şeker

- 4 su bardağı un



Hamur yapmak için bir kabın içine sütü ve suyun yarısını alın. Üzerine şekeri ve mayayı ekleyip karıştırın. Tuz ve unu yavaş yavaş ilave ederek elimizi ıslatarak yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun. Hamuru mayalanmaya bırakın.



Hamur mayalanırken iç malzemesini hazırlayabilirsiniz. İç malzeme için gerekli malzemeler şunlardır:



- 300 gram orta yağlı kıyma

- 2 adet büyük soğan

- 2 tane biber

- 1 tane domates

- 2 diş sarımsak

- 1 yemek kaşığı salça

- Kimyon, karabiber, maydanoz

- Yarım çay bardağı sıvı yağ



İç malzeme yapmak için sebzeleri rondoya alın ve çekin. Kıymayla karıştırın. Baharatlarını, salçayı ve sıvı yağı ekleyin. Kıymanız yağlıysa sıvı yağı azaltabilirsiniz.



Fırını 250 dereceye ısıtın.



Mayalanan hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın. 14-16 adet beze çıkacaktır.



Pasta tabağı büyüklüğünde ince açın. Unlanmış fırın tepsisinin iki köşesine koyun. Üzerine bir yemek kaşığı kadar iç harç koyup yayın. Isınan fırında orta rafına koyun. Dikkatli olun, 2-3 dakikada pişecektir. Diğer bezelere de aynı işlemi yapın. Fırından çıkan lahmacunları üst üste koyun. Üzerine peçete kapayın kurumasın. Bez de örtebilirsiniz.



Yanında maydanoz ve ayranla servis yapın.



ÇITIR LAHMACUNUN PÜF NOKTALARI



Lahmacunu çıtır yapmak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır:



- Hamuru unlu zeminde açın fakat fazla ununu silkeleyip üzerine harç sürün. Fırına gelecek kısım hafif unlu kalabilir.

- Fırın tepsisini yağlamayın sadece un serpin. İlk seferden sonra unlamanıza gerek yok.

- Fırında fazla tutmayın kızarmaya başlayınca alın kurutmayın.

- Sıcak olarak servis yapın bir süre sonra sıcaklığıyla yumuşayacaktır.

- Hamur malzemesinde sütü çıkarabilirsiniz tek kural ısınmış fırına sürülmesi ve 2-3 dakikada pişmesidir.

- Lahmacun içini de kendi tarifinizle yapabilirsiniz.



Lahmacun yapmak sanıldığı kadar zor değildir. Yukarıdaki tarif ve püf noktaları sayesinde evde de lahmacun yapabilir ve ailenize veya misafirlerinize sunabilirsiniz. Lahmacun, yanında salata, turşu, limon ve ayranla birlikte daha da lezzetli olur.