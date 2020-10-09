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Aktüel Lagina Hekate Kutsal Alanı'nın tören kapısı düzenleniyor
Aktüel

Lagina Hekate Kutsal Alanı'nın tören kapısı düzenleniyor

Muğla'daki Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık alanda bulunan tören kapısı, mimari bloklarıyla ayağa kaldırılıyor - Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt: - "Tüm yapıları bir bütün olarak korumaya çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:06:18 -
Lagina Hekate Kutsal Alanı'nın tören kapısı düzenleniyor

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan ve Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen çalışmalarda, antik dönemde kullanılan tören kapısının mimari blokları düzenleniyor.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, kutsal alanda antik dönemden bugüne uzanan yapılarda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda mimari blokların çıkarılması ve düzenlenmesini Türk Tarih Kurumu destekleriyle gerçekleştirdiklerine değinen Söğüt, "Alanın 3 kapısı var. Bunlardan birisi tören kapısı. Biz şimdi antik dönemde törenler esnasında kullanılan giriş kapısı ile tören kapısının mimari bloklarını düzenliyoruz." dedi.

Tüm mimari blokların ait oldukları yerde kullanıldığına dikkati çeken Söğüt, kazılar kadar restorasyon ve konservasyon çalışmalarının da önemli olduğunu bildirdi.

Antik dönemde meydana gelen depremlerde zarar gördüğü için bazı blokların iki parça, bazı blokların ise 10 parça halinde çıkarıldığını anlatan Söğüt, bu aşamada alandaki seyyar taş hastanesinin devreye girdiğini dile getirdi.

Söğüt, kentteki çalışmalar sırasında çıkarılan tahrip olmuş taş eserlerin aslına uygun restore edildiğini belirterek, "Bunlar bizim için son derece önemli. Bunları çıkarıldıklarında birleştiremezsek daha sonra parçalarını bulmamız da çok zor olur. Bu nedenle tüm yapıları bir bütün olarak korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kutsal alanda çalışma yürüttüklerine değinen Söğüt, yaklaşık 500 bloğun düzenlenerek gruplandırıldığını, düzenlenip yerlerine konulduğunu kaydetti.

Antik dönemin önemli tanrıçalarından Hekate adına yapılan en büyük tapınağın Lagina'da olmasının kutsal alanı daha da önemli kıldığını vurgulayan Söğüt, Hekate adına yapılan daha büyük bir kutsal alanın bulunmadığını sözlerine ekledi.


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