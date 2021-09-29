Lafın yanında icraat da görelim! Kılıçdaroğlu’na helalleşme şartları sunuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilecik'te muhtarlarla bir araya geldi. Bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Bizim helalleşme süreci başlatmamız lazım. Bizi tanımanız lazım. Ne söylediğimizi dinlemeniz lazım. İyiye gitmeyen bir süreç var. Türkiye'yi buradan çekip çıkartmamız lazım" dedi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunduğu Manşetlerin Dili'nde gündemi değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine de değindi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Bizi tanımanız lazım, diyor. Tanımıyor mu Türk halkı 80-90 yıllık CHP'yi? Eğer tanımıyorsa orada bir sorun var demektir. 'Biz eski CHP'nin devamı değiliz. Ezanı yasaklatan, Ayasofya'yı müze haline çeviren, Türkiye'de başörtü yasağı zulmünü uygulatan hatta başörtüsünü serbest bıraktığı için AK Parti'ye kapatılma davası açıldığında kapatın diye tempo tutan parti değiliz' diyorsa ve devamında da 'Başörtüsü yasağının gelmesi için imza veren Kılıçdaroğlu aslında bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu değil' diyorsa, ben daha fazla uzatmaya gerek yok derim.

Bizi iyi tanıyın, dediği zaman, bizim Cumhuriyet gazetesiyle de bir ilgimiz yok, demesi lazım. Açık açık söylemesi lazım. Bizim çirkefçe haber yapan Sözcü gazetesiyle de ilgimiz yok, demesi lazım.

Bir genç kıza çarşafı giydirip, Yunan işgalinden kurtarak biz bu çarşaftan kurtardık kadınları aslında, diyerek gösteri düzenleyen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile iş kotaran Edremit Belediye Başkanı ile bizim bir işimiz yok. CHP'li gibi görünüyor ama biz onun hakkında disiplin soruşturması açtık ve kapının önüne koyduk. Bigadiç'teki belediye başkanıyla bizim ilgimiz yok, kapının önüne koyduk. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile de bir ilgimiz yok. Bizim başörtülü insanlarla bir sorunumuz olmadığını bu şekilde ispatlıyoruz, derse ben de derim ki, biz beyana itibar ederiz, beyan uygulama ile de çelişmiyor, Edremit Belediye Başkanı'nı kapının önüne koydular, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile bir ilgilerinin olmadığını deklare ettiler, Cumhuriyet gazetesine mesafe koydular...

Kemal Kılıçdaroğlu samimi olsun. Cumhuriyet ile ilişkisini anlatsın. Yargıtay binasının açılışına gittiği zaman elini açıp duaya katılan mı gerçek Kemal Kılıçdaroğlu, yoksa günlerce Cumhuriyet gazetesinin manşetine yerleştirilen, ülkücü geçinen Yeniçağ'ın da eleştirdiği şekilde Diyanet İşleri Başkanı'nın dua etmesine karşı çıkan kesimin lideri olarak mı gerçek Kılıçdaroğlu?

Çıksın söylesin, biz de kendisini tanımış olalım. Mahalle muhtarları da tanımış olur bu vesileyle. Tüm Türkiye de tanımış olur. Eğer varsa bir riyakarlık da son bulmuş olur.