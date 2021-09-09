Lafarge’nin itirafı terörsevici Batı’nın maskesini düşürdü

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Strateji ve Güvenlik Uzmanı Ali Coşar, Batılı ülkelerin öteden beri teröre destek verdiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

Terörle mücadele eden tek ülkeyiz

“El Bab bölgesinde 2017-2018 yıllarında Fırat Kalkanı harekatının devamında DAEŞ yaptıkları tüneller sayesinde olağanüstü bir direniş göstermişti. Anlaşılan bu tünellerin yapımına Fransızlar destek vermiş. Binlerce sorti yaparak hava saldırıları ile DAEŞ’e karşı mücadele verdiklerini iddia edenlerin yalanı böylece ortaya çıktı. Türkiye tek başına 3 binden fazla DAEŞ’liyi imha etti. Afrin bölgesinde Zeytin Dalı harekat bölgesinde kilometrelerce tüneller bulundu. Bu tünellerle direniş gerçekleştirildi. Ancak Alman mühendislerinin, Fransız betonlarıyla inşaa ettiği tüneller hiçbir işe yaramadı. Bugün Suriye’deki bütün terör unsurlarını ortadan kaldıran, onları bitirme aşamasına getiren tek ülke Türkiye’dir. Hale daha ABD, PYD’yi siyasal anlamda meşrulaştırmaya çalışıyor. Askeri malzemeler veriyor. DAEŞ’i de Afganistan’a gönderip Taliban’a karşı kullanmıyor. Bütün insanların kanı bunların elinde. İngiltere, Fransa, ABD gibi ülkelerin yatacak yeri yok. Afrika’da, Orta Asya’da sömürge oluşturup kendilerine ekonomik pazar sağlamaya çalışıyorlar.”

BM soruşturma başlatmalı

“BM geçerli bir uluslararası kuruluş ise Fransa hakkında bir soruşturma başlatmalıdır” diyen Coşar, şöyle devam etti; “Ancak ne yazık ki bu adı geçen ülkeler BM’nin beş büyük üyesi olması yüzünden veto edilecektir. Kendilerinin finanse ettiği terör örgütlerini yine kendi emperyalist amaçları için kullanıyorlar. Suriye’de milyonlarca insanın göç etmesine neden olan PYD ve DAEŞ’in aynı yerden yönetilen örgütler olduğu anlaşılmıştır. Bu örgütleri kuran kendileri, yöneten kendileri ancak dışarıya verilen algı bambaşka. Herşey zamanla ortaya çıkıyor.”

