Lafa gelince aydın ve çağdaşlar ama 50 gr peynirin fiyatını hesaplayamazlar! Halk Tv matematikte sınıfta kaldı

CHP yandaşı Halk Tv'de sabah-akşam ekonominin kötü gittiğine yönelik propagandalar yapılıyor.

Ana Haber bülteninde özellikle İrfan Değirmenci tarafından yapılan 'Türkiye'de ekonomik kriz tırmanıyor' sözleri her gün tekrarlanan cümlelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Birçok canlı yayında pot kıran İrfan Değirmenci'nin sunumun yaptığı akşam haberlerinde, kahvaltılık ürünlerle ilgili akıllara zarar bir hesaplama yapıldı.

Zeytin ve peynir üzerinden bir piyasa araştırması yapan Halk Tv, sahaya inerek yanlış hesaplamalar yaptı.

Kanalda, kilosu 30 lira olan zeytinin 100 gramı 4 lira, kilosu 40 lira olan peyniriin 50 gramı ise 4 lira olarak belirtildi. Hesaplamalar birçok vatandaşı şaşkına çevririrken 'Halk Tv matematikte sınıfta kaldı' yorumları yapıldı.