Ertuğrul Şahan Ankara

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Köse, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 98 projenin yapımını tamamlayıp hizmete açtık. 15 projenin daha yapımı devam ediyor.

Mamak’ın geleceği için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Mamak’ın hak ettiği değere kavuşması için gece gündüz 24 saat çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın duaları, bizim gayretlerimizle Mamak’ı çok daha ileriye taşıyacağız. Her gün bu heyecanla işimizin başındayız. Bugün 3 yılda kat ettiğimiz mesafe ortada” şeklinde konuştu.

Pandemiyi bahane etmedik

“İlçeye eğitimden kültüre, sanattan spora kadar pek çok kazandırdık” diyen Köse, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal yardımların arkasına asla sığınmadık, sığınmıyoruz. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı ortaya koyuyoruz. Bahane değil, iş üretiyoruz. Laf değil, hizmet yarışı yapıyoruz. Mamak adeta şantiyeyi andırıyor. İlçede 3 yıldır yepyeni hizmet binaları yükseliyor. Salgını hiçbir zaman bahane etmedik. O dönemde de hem inşaatlarımıza hem de projelerimize devam ettik. İnşa ettiğimiz tesislerimizde her biri yaşayan birer mekân. Cıvıl cıvıl çocuklar, pırıl pırıl geleceğe hazırlanan gençler, evlerimizin direği cefakâr kadınlar, vefa borçlu olduğumuz nineler ve dedelerle dolu her biri. Kütüphanelerimiz, gençlik merkezlerimiz ve yüzme havuzlarımız gençlerin buluşma noktası oldu bile. Parklarımız çocuk sesleriyle dolu. Millet kıraathaneleri, mahalle konakları ve Sosyal tesislerimiz konuklarını ağırlıyor. Mamak artık buram buram lavanta kokuyor. Kadınların emekleri ve ürünleri üretime, kazanca dönüşüyor. Güzel Mamak tıpkı parklarındaki bin bir ağaç gibi yeşeriyor, boy veriyor.

Kanyonuyla ön planda

Ekolojik köyü ve kanyonuyla öne çıkıyor. Sebze ve meyve bahçeleri el emeği göz nuru yepyeni lezzetler sunuyor. Güzel Mamak şehri; kütüphaneleri, gençlik merkezleri, yüzme havuzları, millet bahçeleri, bilim merkezleri ve şenlikleriyle, tematik parkları, geleneksel Ankara konaklarıyla başkentimizin cazibe merkezlerinden birisine dönüşüyor.”

“Uyanık kütüphane”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı olarak hizmete açtığımız en önemli projelerdendir Uyanık Kütüphane” ifadesini kullanan Köse, şu açıklamalarda bulundu: “Mamak Belediyesi olarak biz gelecek nesiller için çalışıyoruz. Çocuklarımız bizim aydınlık yarınlarımız, umutlarımızdır. Mamak Belediyesi; öğrenciler, yetişkinler, öğretmenler ve araştırma görevlilerinin 7 gün 24 saat faydalanabilecekleri bilim ile sanat merkezlerinin yanında uyanık kütüphaneleri bir bir hayata geçirdi. Aynı anda 250 kişiye hizmet verebilen kütüphanelerde kitapları planlı ve düzenli bir şekilde kayıt altında tutuluyor. Buralarda Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan Kütüphane Otomasyon Programı’ndan (Koha) yararlanılıyor. Ziyaretçiler, giriş-çıkış yapmak için önceden belirlenen bir üyelik sistemine tabi tutuluyor.

Kitap kapınızda hizmeti

Diğer taraftan Kitap Kapınızda hizmetini başlattık. Kütüphaneye gelmeden, hemşerilerimizin seçtikleri kitapları kapılarına kadar götürüyoruz. Okumalarının ardından kitapları evlerinden alıyoruz. Şu anda kütüphane hizmet alan sayısı 160 bin 277, üye sayısı 34 bin 395, kitap sayısı 62 bin 377. Ödünç verilen kullanıcı adedi 20 bin 32, ödünç verilen kitap adedi 36 bin 736, Kitap Kapınızda kullanıcı adedi 3 bin 520, Kitap Kapınızda kitap adedi 6 bin 405.”