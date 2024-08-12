Laf atma kavgasında kan aktı: Baba öldü oğlu yaralandı!

Olay, saat 00.30 sıralarında Mandıracı 1. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki düğünün sona ermesinin ardından sandalyeler toplanmaya başladı. Bu sırada ticari taksiyle yoldan geçmek isteyen Özcan Özkan (42) ile oğlu Ada Özkan (18), sandalye tartışmasıyla başlayan laf atma yüzünden yaşanan gerginliğin ardından bir grubun saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Ada Özkan ile göğsünden yaralanan baba Özcan Özkan taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Hastaneye giderken sürücü Ada Özkan’ın bayılması üzerine olay yerine ambulans çağrıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Özcan Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.