Ladik yerel seçim sonuçları son dakika | Samsun Ladik 2019 seçim Sonuçları

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Ladik partilerin oy oranları

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Ladik belediye başkan adayları 2019

AK Parti Ladikbelediye başkan adayı Nurhan Yapıcı Özel

İyi Parti Ladikbelediye başkan adayı İbrahim Ünsal

SP Ladikbelediye başkan adayı Yalçın Kaya Oğuz

DSP Ladikbelediye başkan adayı Mahmut Mustafa Başaran

BTP Ladikbelediye başkan adayı Nermin Yolay

Bağımsız Ladikbelediye başkan adayı Ahmet Devlethan

Ladik belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Ladikyerel seçim sonuçlarına göre Ladikbelediyesini kim kazandı? Ladikbelediyesi hangi partiden? Ladik31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Ladikhangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Samsun ili, Ladikilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Ladikyerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Ladikseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Ladikseçim sonuçlarını, Ladik’te partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

2014 Ladikyerel seçim sonuçları

AK Parti %53

CHP %32

MHP %11

Ladik 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti %52

MHP %19

CHP %16

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.