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Yaşam La Nina ne demek? Kutup soğukları mı geliyor?
Yaşam

La Nina ne demek? Kutup soğukları mı geliyor?

Türkiye'nin en az üç ay sürecek soğuk hava dalgasının etkisine gireceği uzmanlarca ifade ediliyor. La Lina etkisi olarak belirtilen bu durumun neyi ifade ettiği merak ediliyor? La Nina ne anlama geliyor?

Yeniakit Publisher
2022-09-23 23:03:00 -
La Nina ne demek? Kutup soğukları mı geliyor?

Hava sıcaklıkları yurt genelinde bir hayli düştü. Uzmanlar sonbahar ve kış aylarının bir hayli soğuk geçeceğini belirtiyor. A Haber'de konuşan Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan, atmosfer ve okyanusun sürekli etkileşim halinde olduğunu, okyanus akımlarının atmosferdeki basınç sistemlerinin hareketlerini tetiklediğini belirtti. Bayhan, La Nina etkisinin bu sene de devam edecek gibi göründüğünü söyledi. Özellikle Ekim, Kasım, Aralık aylarında etkin olacağını, bu sebeple ekim, kasım, aralık aylarında soğuk ve kuvvetli yağışlar etkili yağışlar görülebileceğini belirtti. Ancak Ocak ayından sonra kış değerleri normale dönebileceğini de sözlerine ekledi.

La Nina ne demek?

La Nina ifadesi İspanyolcadır. La Nina kelimesinin anlamı 'Kız' olarak çevriliyor.

La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımdır. Pasifik üzerindeki basınç sistemlerini etkiler. Türkiye üzerinde direkt olarak bir etkisi yoktur. Lakin, pasifik üzerindeki basınç sistemleri üzerinde etkisi olduğu için Türkiye'de dolaylı bir gücü bulunmaktadır.

La Nina kuvvetlendikçe dünya soğuma evresine girmekte ve kutuplardaki buzul miktarı artmakta. Sadece Türkiye'de değil, ABD'nin batı kıyısı da oldukça soğumuş durumda. Dünya soğuma eğiliminde olduğu için Özellikle ABD'nin batı kıyısı (Kaliforniya) ve ülkemizde kışın soğuk olmasının temel sebebi bu.

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