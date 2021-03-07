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Spor La Liga'daki Madrid derbisinde kazanan yok
Spor

La Liga'daki Madrid derbisinde kazanan yok

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 23:55:00 -
La Liga'daki Madrid derbisinde kazanan yok

Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçen Atletico, bu avantajını maçın sonuna kadar koruyamadı.

İkinci yarı art arda gelen Real Madrid ataklarını durduran kaleci Jan Oblak, 88. dakikada Karim Benzema'nın golüne engel olamadı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Real Madrid, Eylül 2017'den bu yana Atletico Madrid'in iç saha maçlarını oynadığı yeni stadı Wanda Metropolitano'daki yenilmezlik unvanını (1 galibiyet, 3 beraberlik) korudu.

Ligdeki 168 randevuda Real Madrid'in 89, Atletico Madrid'in ise 39 galibiyeti bulunurken, 40 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Maç sonrası İspanyol televizyonuna konuşan Benzema, "Bu beraberlik, ligin bitmediğini, lig şampiyonluğunun halen bizim aklımızda olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Madrid derbisinin sonucu, haftayı deplasmandaki Osasuna galibiyetiyle kapatan Barcelona'ya yaradı.

La Liga'da bir maçı eksik olan Atletico Madrid, 59 puanla liderliğini sürdürürken, ikinci sıradaki Barcelona'nın 56, üçüncü Real Madrid'in ise 54 puanı bulunuyor.

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