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Spor La Liga'da Türk futbolcuların takımları kazandı
Spor

La Liga'da Türk futbolcuların takımları kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2. hafta maçlarında Türk futbolcuların oynadığı takımlar galip geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:24:00 -
La Liga'da Türk futbolcuların takımları kazandı

Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 2-1 mağlup etti. Celta'nın gollerini Iago Aspas (dakika. 13 ve dakika 57) atarken, Maxi Gomez 46. dakikada Valencia'nın tek golünü attı.

Celta Vigo'da ilk 11'de yer alan Emre Mor, 70. dakikada yerini Brais Mendez'e bıraktı. Yedek olarak başlayan Okay Yokuşlu, 66. dakikada Denis Suarez'in yerine oyuna girdi. 90. dakikada sarı kart gördü.

La Liga'nın 1. haftasında Real Madrid ile oynayacağı karşılaşma ertelendiğinden sezonun ilk maçına çıkan Getafe ise sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

55. dakikada Getafe'ye galibiyet golünü atan Jaime Mata, 87. dakikada oyundan çıkarıldı ve yerine Enes Ünal geldi. Enes, yeni takımı Getafe ile ilk resmi maçını yaptı.

La Liga'nın diğer maçında Villarreal, Eibar'ı 2-1 yendi.

Öte yandan Barcelona, ​​her sezon öncesinde oynadığı Joan Gamper Cup'ta Antonio Griezmann'ın 2. dakikada attığı golle Elche'yi 1-0 yenerek kupayı kazandı.

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