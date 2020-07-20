  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

La Liga'da sezon bitti

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Sevilla Şampiyonlar Ligi'ne, Villarreal, Real Sociedad ve Granada UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı - Lionel Messi 25 golle, kariyerinde 6. kez La Liga'da gol kralı oldu - Espanyol ve Mallorca'nın ardından Leganes de 2. lige düştü

Yeniakit Publisher
2020-07-20 00:33:42 -
La Liga'da sezon bitti

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonu oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Şampiyonluğunu perşembe günü ilan eden Real Madrid, deplasmanda Leganes'e karşı oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Sergio Ramos (Dk. 9) ve Marco Asensio (Dk. 52), Leganes'in gollerini de Bryan Gil (Dk. 45) ve Roger Assale (Dk. 78) attı.

Real Madrid, tarihindeki 34. şampiyonluğunu kazandığı sezonu 87 puanla bitirirken, Leganes ise 36 puanda kalıp, Espanyol ve Mallorca'nın ardından 2. lige düşen üçüncü takım oldu.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, deplasmanda Espanyol ile 0-0 berabere kalarak, ligde kalmayı başardı.

La Liga'da tamamlanan sezonun ardından Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Sevilla Şampiyonlar Ligi'ne, Villarreal, Real Sociedad ve Granada da UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

Geçen yıl 2. ligden çıkan ve La Liga'da çok iyi bir sezon geçiren İsmail Köybaşı'nın formasını giydiği Granada, kulüp tarihinde ilk defa Avrupa kupalarına katılma başarısını gösterdi.

- Messi, gol kralı

Öte yandan La Liga'da gol kralı 25 golle, Barcelonalı Lionel Messi oldu. Arjantinli futbolcu, kariyerinde 6. kez (Daha önce 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017, 2017-2018 sezonları) La Liga'da gol krallığı unvanını aldı.

Kovid-19'dan dolayı yaklaşık üç ay ara verilen La Liga'da maçlar 28. haftadan itibaren seyircisiz olarak 11 Haziran'da başlamıştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı