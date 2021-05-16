La Liga'da şampiyonluk yarışı alevlendi

Atletico Madrid, La Liga'nın 37.haftasında evinde Osasuna'yı 2-1 yendi ve son hafta lider girdi.

Diego Simeone'nin ekibi 75.dakikada Budimir'in golüyle 1-0 geriye düştü ancak 82.dakikada Renan Lodi ve 88.dakikada Luis Suarez'in golleriyle çok kritik bir galibiyet aldı

Luis Suarez'in golü belki de şampiyonluk golü

Barcelona'dan sezon başında gelen Luis Suarez, 88.dakikada takımını öne geçiren golü attı ve avantajı sürdürdü. Real Madrid'in Athletic Bilbao deplasmanında 1-0 kazanması ile birlikte Atletico Madrid eğer kazanamasaydı son haftaya ikili averajda üstün olan Real Madrid lider girecekti.

Real Madrid takibini sürdürdü!

Real Madrid, ligin 37. haftasında deplasmanda Atletic Bilbao'yu 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Nacho'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Real Madrid puanını 81'e çıkardı.

Barcelona'nın şampiyonluk şansı kalmadı!

La Liga'da son hafta öncesi Barcelona, evinde Celta Vigo'ya 2-1 kaybetti.

Barça böylece, 76 puanla 3. sırada kaldı ve şampiyonluk şansını matematiksel olarak kaybetti.