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Spor

La Liga, 12 Haziran’da başlıyor

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen İspanya La Liga, 12 Haziran’da başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 22:47:25 -
La Liga, 12 Haziran’da başlıyor

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen İspanya La Liga, 12 Haziran’da başlayacak. La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin Sevilla-Real Betis maçıyla start alacağını duyurdu.


Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’dan futbolseverleri mutlu edecek haber geldi. La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 12 Haziran’da Sevilla-Real Betis maçıyla başlayacağını açıkladı. Resmi fikstürün takımlara 28 Mayıs tarihinde bildirileceği de ifade edildi.


Öte yandan La Liga’nın korona virüs protokolüne göre; oyunculardan maçlar oynandıktan sonra pozitif çıkan olursa, o oyuncunun maç içerisinde temas ettiği diğer oyuncuları belirlemek için "Video Temas Sistemi" kullanılacak.

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