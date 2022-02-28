Dudaklarından ve kalplerinden duaların eksik olmadığı kişiler bolluk ve bereket için hangi duaların okunmasının tavsiye edildiğini merak ediyor. Bereket için okunan “La ilahe illallahül melikül hakkul Mübin” in Türkçe anlamı ise merak ediliyor.

La ilahe illallahül melikül hakkul mübin anlamı nedir?

"Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn Muhammedün rasûlüllâhi sâdikul va’dil emîn."

Anlamı: Mülk sahibi Melik, hak ve varlığı birliği apaçık Mübin olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Vadinde sadık ve emin olan Muhammed (asm) Allah’ın Rasulüdür.

“Ey Muhammed, senin ümmetinden kim her gün yüz defa لَااِلٰهَ اِلاَّالله اَلْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn derse, bu onun için fakirlikten kurtulmaya vesile olur, kabir yalnızlığında kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş yani kendisine çekmiş ve cennetin de kapısını çalmış olur.” (Zebidi, İthaf, 5/131; Kenzü’l-ummal, no: 5058)

Ancak bu rivayetin senedinde bulunan Fadl b. Ğanim’in zayıf olduğu bildirilmiştir. (bk. Kenzü’l-ummal, a.y.)

Bununla beraber, bu ifadeyi Allah’ı ve Resulünü övmek, dua ve niyazda bulunmak, bela ve musibetlerden korunmak niyetiyle okumak güzel olur.

La ilahe illallahül melikül hakkul Mübin faziletleri nedir?

La ilahe illallahül melikül hakkul mübin duasını okuyanın rıskı artar, yoklukla karşılaşmaz.

La ilahe illallahül melikül hakkul mübin duasını her gün 100 kez okuyan kişinin duaları kabul olur.

La ilahe illallahül melikül hakkul mübin duasını okuyanın malı, mülkü artar fakirlikten kurtulur.

Cuma günü 200 kez bu duayı okuyanın ömrü bereketli ve huzurlu olur.