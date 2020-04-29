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Kültür - Sanat

Kyzikos sanal ortamda gezilebilecek

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan tarihi kazı alanı Kyzikos’u sanal ortamda da gezmek mümkün olacak.

2020-04-29 19:15:50 -
Kyzikos sanal ortamda gezilebilecek

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan tarihi kazı alanı Kyzikos’u sanal ortamda da gezmek mümkün olacak.


Erdek’in tarihi kazı alanı “Androit ve İos arama motorlarından ‘Vr Kronos Kyzikos’ uygulamasını indirilip, Kyzikos’u gezebilecek. ’Vr. Kronos Kyzikos uygulaması indirildiğinde, dünyanın en eski uygarlıklarından birinin yaşandığı, Erdek sınırları içindeki Kyzikos antik kenti ve onun içinde yer alıp, “Dünyanın Sekizinci Harikası” olarak bilinen Hadrianus Tapınağı da, eski dönemlerdeki bire bire ebadıyla izlenebileceği bildirildi.

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