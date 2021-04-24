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Biyografi Kyrie Irving kimdir? Kyrie Irving kaç yaşında? Kyrie Irving Müslüman mı?
Biyografi

Kyrie Irving kimdir? Kyrie Irving kaç yaşında? Kyrie Irving Müslüman mı?

NBA takımlarından Brooklyn Nets’in yıldız oyuncusu Kyrie Irving, Müslüman olduğunu ve mübarek Ramazan ayında oruç tuttuğunu açıkladı. Peki Kyrie Irving kimdir? Kyrie Irving kaç yaşında? Kyrie Irving aslen nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 12:33:00 - 2021-04-24 12:33:43
Kyrie Irving kimdir? Kyrie Irving kaç yaşında? Kyrie Irving Müslüman mı?

Kyrie Irving kimdir? Kyrie Andrew Irving 23 Mart 1992 Avustraly Melbourne’de doğdu. NBA takımlarından Brooklyn Nets'te oynayan Avustralya asıllı Amerikalı basketbolcudur. Kyrie Irving, 2011 NBA Seçmeleri'nde Cleveland Cavaliers tarafından 1. sıradan seçilmiştir. NBA'deki ilk yılında Cleveland Cavaliers formasıyla NBA Yılın Çaylağı Ödülü'nü kazanmıştır. Daha ilk sezonunda gösterdiği performansla adından söz ettirmiştir. 2012-13 sezonunda 15 Aralık 2012'de New York Knicks'e karşı yüz maskesi ve kırık çenesine rağmen 41 sayı atmıştır. Kariyer rekoru ise 2014-15 sezonunda San Antonio Spurs'e karşı attığı 57 sayıdır.

2013 NBA All-Star Maçı'nda Doğu Karması'nın yedek kadrosunda yer alıp, 2014 NBA All-Star Maçı'nda ilk 5'te yer almış ve All-Star MVP'si olmuştur. Kyrie; 23 Ağustos 2017 tarihinde Isaiah Thomas , Jae Crowder , Ante Zizic karşılığında Boston Celtics takımına takaslandı  Kyrie Irving 2018-19 sezonu sonunda Celtics takımından serbest kaldı . 30 Haziran 2019 tarihinde Brooklyn Nets takımına imza attı .

Kyrie Irving hangi taımlarda oynadı?

2011-2017 Cleveland Cavaliers

2017-2020 oston Celtics

2019-günümüz Brooklyn Nets

Kyrie Irving kazandığı başarıları

NBA şampiyonu (2016)

6× NBA All-Star (2013-2015, 2017-2019)

NBA All-Star Maçı MVP Ödülü (2014)

NBA Yılın En İyi Beşi İkinci Takımı (2019)

NBA Yılın En İyi Beşi Üçüncü Takımı (2015)

NBA Yılın Çaylağı (2012)

NBA En İyi Çaylak Beşi (2012)

All-Star Üç Sayı Yarışması (2013)

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