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Aktüel

KYK yurtlarında kalmayacak öğrencilerin 6 Temmuz'a kadar kayıtlarını sildirmesi gerekiyor

Yeniakit Publisher
2020-06-25 20:07:42 -
KYK yurtlarında kalmayacak öğrencilerin 6 Temmuz'a kadar kayıtlarını sildirmesi gerekiyor

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalmayacak öğrenciler 6 Temmuz'a kadar kayıtlarını sildirecek.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı yurtlarda barınmayacak öğrencilerin 6 Temmuz tarihine kadar kayıtlarını sildirmeleri gerektiği bildirildi.

Açıklamada, yurt malzemelerini eksiksiz olarak teslim eden öğrencilerin kayıtlarının silinmesine dair talep dilekçelerini iadeli taahhütlü-APS posta yoluyla yurt müdürlüğüne ulaştırmaları, yurt malzemelerini teslim etmeyen öğrencilerin ise bizzat yurt
müdürlüklerine başvurmaları halinde kayıt sildirme işlemlerini yaptırabilecekleri kaydedildi.

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