Özel yurtlara oranla daha uygun rakamlara hizmet veren KYK yurtlarına belirli kontenjanda öğrenci kabul ediliyor. Bu sebeple öğrenciler belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden KYK yurt başvurusunda bulunuyor. Yapılan değerlendirme sonucunda KYK yurtlarına hak kazanan isimler ilan ediliyor. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt ücretleri ne kadar 2022-2023 | Bu sene KYK yurtlarının ücretleri ne kadar olacak?

KYK yurt başvuruları 24-28 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Yurt başvuru sonuçlarının gelecek hafta itibariyle açıklanması ardından da yedek sonuçlarla ilgili sürecin başlaması bekleniyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarının hizmet vereceği rakamlar henüz resmi olarak açıklanmadı. Yurt ücretleri il, ilçe ve oda kapasitesine göre değişiklik gösteriyor. Bu yıl KYK yurtlarının aylık 500-800 TL arasında olması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını başlattıklarını duyurdu.

Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili de internette birtakım ifadeler gördüğünü vurgulayarak, "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler. Bu anlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.