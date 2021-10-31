KYK yurtlarına yerleşen ve kayıt sırasında ilk ücreti ödeyenler her ay nereden ne zamana kadar ücretlerin yatırılacağını merak ediyor. Peki, KYK yurt borcu nereden ödeniyor?

KYK yurt borcu hangi bankalardan ödenir?

KYK yurt ücretleri her ay ödeniyor. Yurtlarda kalanlar KYK yurt ücretlerini Ziraat Bankası mobil uygulamasından ya da ATM'den yatırabilirsiniz. Ayrıca yurt ücretlerini ‘kyk.ziraatbank.com.tr’ üzerinden ödemeniz de mümkün.

Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar banka aracılığıyla ödenir.