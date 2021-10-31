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Ekonomi KYK yurt borcu hangi bankalardan ödenir?
Ekonomi

KYK yurt borcu hangi bankalardan ödenir?

KYK yurt ücreti nereden nasıl ödenir? KYK yurtlarına kayıt yaptıranlar ödemelerin nereden nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, KYK yurt borcu nereden ödenir? KYK yurt ücreti ödeme

Yeniakit Publisher
2021-10-31 17:14:00 -
KYK yurt borcu hangi bankalardan ödenir?

KYK yurtlarına yerleşen ve kayıt sırasında ilk ücreti ödeyenler her ay nereden ne zamana kadar ücretlerin yatırılacağını merak ediyor. Peki, KYK yurt borcu nereden ödeniyor?

KYK yurt borcu hangi bankalardan ödenir?

KYK yurt ücretleri her ay ödeniyor. Yurtlarda kalanlar KYK yurt ücretlerini Ziraat Bankası mobil uygulamasından ya da ATM'den yatırabilirsiniz. Ayrıca yurt ücretlerini ‘kyk.ziraatbank.com.tr’ üzerinden ödemeniz de mümkün.

Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar banka aracılığıyla ödenir.

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