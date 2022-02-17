KYK yurt beslenme yardımı ne kadar? KYK yurt yemek parası arttı mı? KYK yurtlarında internet kaç GB oldu?

KYK yemek yardımı ne kadar oldu? KYK beslenme parası arttı mı zam mı geldi? KYK yurt yemek parası kaç TL oldu? sorusu pek çok öğrenci tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK yurtlarında kalan binlerce öğrenciyi mutlu edecek KYK yurt beslenme yardımına ilişkin müjdeyi verdi.

KYK beslenme parası arttı mı?

KYK yemek yardımı ne kadar oldu? KYK yurt yemek parası kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada KYK yurt beslenme yardımı ücretlerinin artırıldığını söyledi. Cumhurbaşaknı Erdoğan şunları söyledi: Yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan yaklaşık 3'te 1'lik artışla 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece, üniversite öğrencilerimizi enflasyon sebebiyle yemek ücretlerinde yaşanabilecek muhtemel artışlara karşı koruma altına almış oluyoruz. Beslenme yardımında yaptığımız bu artışın, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan 745 bin öğrencimize hayırlı olmasını diliyorum."

KYK yurt internet desteği ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer müjdesi ise KYK yurtlarındaki internete yönelik oldu. Erdoğan, "Bilindiği gibi gençlerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 GB olan internet desteğini iki kat artışla 32 GB'ye çıkardık.” dedi.