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Gündem KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gündem

KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2023-09-09 02:41:00 - 2023-09-09 03:07:31
KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala yaşadıkları şehrin dışında üniversiteye yerleşen öğrenciler, heyecanla KYK sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl KYK başvurusu 28 Ağustos'ta sona ermiş ve sonuçları da 7 Eylül tarihinde açıklanmıştı.

Bu yıl ise başvurular 2 Eylül tarihinde sona erdi.

KYK yurt sonuçlarının bu yıl 11 Eylül ile 15 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara’da Yurt Koordinasyon Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında KYK yurtlarının güçlü altyapısını şöyle anlatmıştı:

Yurtlarımız zor günlerde de aziz milletimize kapılarını açarak güçlü bir altyapıya sahip olduğunu göstermiştir. Covid-19 pandemisinde 150 bini aşkın misafirimize yurtlarımızda ev sahipliği yaptık. Yangınlarda, sellerde, depremlerde ivedilikle çözüm ortaya koyarak vatandaşlarımız için yurtlarımızı hazır hale getirdik. En son yaşadığımız 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depreminde toplamda 483 bin 179 vatandaşımıza yurtlarımızda hizmet verdik. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla yurt altyapısına sahibiz. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir altyapı yok.
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