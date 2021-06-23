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Eğitim KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
Eğitim

KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite öğrencileri, eylül ayında yeni döneme başlayacak. Normalleşme ile birlikte gözler YURTKUR'dan gelecek başvuru açıklamasına çevrildi. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 00:07:00 -
KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

Ara sınıfta okuyan öğrenciler başta olmak üzere, milyonlarca üniversite öğrencisi KYK yurt başvurularının tarihi araştırıyor. Peki, KYK yurt başvurularına ilişkin açıklama yapıldı mı?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

Üniversite öğrencilerinin eğitim dönemi boyunca kaldıkları KYK yurtları için başvurular normal şartlarda ÖSYM yerleştirme işlemlerinin ardından başlıyordu. 13 Eylül'de başlayacak yeni eğitim dönemi öncesinde KYK yurt başvuruları için henüz tarih belirtilmedi.

Detaylar geldiğinde haberimizde olacak.

KYK yurt başvurusu nereden yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerek yükseköğretim programına girmeye hak kazanan birinci sınıf öğrencileri ve ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilir. Yurt başvuruları başladığında, başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Kesin tarih YURTKUR tarafından açıklanacak.

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