KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İkinci dönemde KYK yurtları açılır mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen lisans ve önlisans öğrencileri KYK yurt başvurusunda bulunamadı. Alınan tedbirler kapsamında günlük korona vaka sayılarında ciddi düşmeler devam ederken, binlerce üniversite öğrencisi de üniversitelerin ne zaman açılacağını, KYK yurtlarında kalanlar, KYK yurtları ne zaman açılacak? İlk kez KYK yurtlarına başvuruda bulunacak öğrenciler ise KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? sorularını sormakta.

Salgın sebebiyle KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları da geç alınmıştı. KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrencilerin kredi burs sonuçları açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise burs ve kredisi alaya hak kazanan öğrencileri burs ve kredileri de yatırılmıştı. KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başlamış olmasıyla birlikte de gözler yurt başvuruları için YURTKUR'dan gelecek açıklamaya çevrilmişti. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 KYK yurt başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2020 KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirmişti.

KYK yurt başvuruları nereden yapılacak?

KYK yurt başvuruları aynen öğrenim kredisi ve burs başvurularıda olduğu gibi e devlet üzerinden gerçekleştirilecek. E devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bulunduğu alanda yer alan KYK yurt başvurusu kısmında yurt başvuruları gerçekleştirilecek.

KYK yurt başvuru şartları neler?

Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç).