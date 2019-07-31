KYK yurt başvuruları ne zaman? 2019 KYK burs kredi başvuruları tarihi belli oldu mu?

Üniversite tercihini yapan adaylar bir yandan YKS 2019 üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken bir yandan da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları ile KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılmakta. KYK yurtları bir üniversite programına yerleşen öğrenciler için hayati öneme sahip olmakta. Onun için 2019 yılı KYK yurt ve burs başvurusu tarihleri sorgulanmaya başladı. 2019 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman, KYK yurt başvuruları ne zaman 2019, KYK yurt başvurusu 2019 2020, KYK yurt başvuruları ne zaman 2020, KYK yurt başvuru tarihleri 2019, e devlet KYK yurt, KYK başvuruları ne zaman 2019, KYK ara sınıf yurt başvurusu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs ve yurt başvurusu tarihlerini merak eden üniversite adaylarına verilecek cevap KYK yurt başvuruları ile KYK burs ve kredi başvuru tarihleri resmi olarak henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan süreç göz önüne alındığında kYK başvuru sürecinin 2019 yılı Ekim ayında başlayabileceğini belirtebiliriz. Önemli bir hatırlatma yapacak olursak, Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK burslarından kimler yararlanır?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.