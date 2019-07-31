0553 313 94 23

KYK yurt başvuruları ne zaman? 2019 KYK burs kredi başvuruları tarihi belli oldu mu?

Üniversite tercihini yapan adaylar bir yandan YKS 2019 üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken bir yandan da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları ile KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılmakta. KYK yurtları bir üniversite programına yerleşen öğrenciler için hayati öneme sahip olmakta. Onun için 2019 yılı KYK yurt ve burs başvurusu tarihleri sorgulanmaya başladı. 2019 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman, KYK yurt başvuruları ne zaman 2019, KYK yurt başvurusu 2019 2020, KYK yurt başvuruları ne zaman 2020, KYK yurt başvuru tarihleri 2019, e devlet KYK yurt, KYK başvuruları ne zaman 2019, KYK ara sınıf yurt başvurusu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:06
KYK yurt başvuruları ne zaman? 2019 KYK burs kredi başvuruları tarihi belli oldu mu?

Üniversite tercihini yapan adaylar bir yandan YKS 2019 üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken bir yandan da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları ile KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılmakta. KYK yurtları bir üniversite programına yerleşen öğrenciler için hayati öneme sahip olmakta. Onun için 2019 yılı KYK yurt ve burs başvurusu tarihleri sorgulanmaya başladı. 2019 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman, KYK yurt başvuruları ne zaman 2019, KYK yurt başvurusu 2019 2020, KYK yurt başvuruları ne zaman 2020, KYK yurt başvuru tarihleri 2019, e devlet KYK yurt, KYK başvuruları ne zaman 2019, KYK ara sınıf yurt başvurusu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs ve yurt başvurusu tarihlerini merak eden üniversite adaylarına verilecek cevap KYK yurt başvuruları ile KYK burs ve kredi başvuru tarihleri resmi olarak henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan süreç göz önüne alındığında kYK başvuru sürecinin 2019 yılı Ekim ayında başlayabileceğini belirtebiliriz. Önemli bir hatırlatma yapacak olursak, Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK burslarından kimler yararlanır?

Ön lisans öğrencileri, 

Lisans öğrencileri, 

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) 

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, 

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:06
  1. 2019 KYK yurt ve burs kredi başvuruları ne zaman?
  2. KYK burslarından kimler yararlanır?
  3. KYK yurt başvuruları ne zaman 2019
  4. kyk burs başvuruları başladı mı
  5. kyk burs başvuruları ne zaman başlayacak
  6. kyk burs ve kredi başvuruları ne zaman başlar
  7. kyk burs ve kredi başvuruları ne zaman
  8. KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihlerinde yapılacak?
  9. 2019 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman
  10. KYK yurt başvurusu 2019 2020
  11. KYK yurt başvuruları ne zaman 2020
  12. KYK yurt başvuru tarihleri 2019
  13. e devlet KYK yurt
  14. KYK başvuruları ne zaman 2019
  15. KYK ara sınıf yurt başvurusu
  16. KYK burs kredi başvuruları tarihi belli oldu mu?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkeli’de otomobil takla attı: 1yaralı
    1. Türkeli’de otomobil takla attı: 1yaralı
    2. Fuat Sezgin'in hayatı Dijital Gösterim..
    3. Avrupa borsaları Fed kararı öncesi..
    4. Bursaspor-Altay maçında 3 gol
    5. Galatasaray’ın yeni transferi Emre..
    6. Akten: Yazıcıoğlu'nu öldürenler bunun..
    7. Emre Mor, İstanbul'da
    8. Meşrubat yüklü kamyonet eve çarptı
    9. Yeddiemin deposunda çıkan yangında..
    10. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    11. ABD'den resmi açıklama geldi: Chinook..
    12. Teksas’ta rafine yangını
    13. İran rejimi karşıtı "Halkın..
    14. Uzman Onbaşı trafik kazasında hayatını..
    15. Çevreci gençler sahil temizliğinde
    16. Beşiktaşlı pilottan Sergen Yalçın'a..
    17. Kontrolden çıkan kamyonet evin..
    18. Kadına sokak ortasında kanlı infaz
    19. Kayınpeder eski damadını vurdu: 1..
    20. Manisa FK tescillendi
    21. ABD'de arka bahçesinde sahipsiz kedi..
    22. Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca..
    23. Meksika'da gazeteci ölü bulundu
    24. AHISKA heyetinden çalışma ziyaretleri
    25. Balıkesir’de can pazarı: 1 ölü, 12..
    26. Patlayan klima motoru yangınına neden..
    27. Trafik uygulamasına katılan çocuklara..
    28. Kadınlar, kocası tarafından öldürülen..
    29. Jandarma’dan kaçak midye operasyonu
    30. Eskişehirsporlu futbolcular alacakları..
    AK Partili eski vekil açıkladı! 'Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ediyoruz'
    AK Partili eski vekil açıkladı! 'Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ediyoruz'
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi