KYK yurdunda kalacağı iddia edilmişti! Acun Ilıcalı'dan açıklama
Kızlarla erkeklerin bir adadaki karma hayatını yarışma diye ekrana taşıyan "Survivor 2020" isimli programın yapımcısı Acun Ilıcalı ve ekibinin bir kısmının İstanbul’a gelerek KYK yurdunda 14 günlük karantina sürecine gireceği iddia edilmişti. Ilıcalı, Türkiye'ye döneceği iddiasını yalanladı.
Milleti ifsad edecek ahlaksız yapımlara imza atan ve Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı'nın, ekibinin bir kısmıyla birlikte İstanbul'a gelerek yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında karantinaya alınacağı iddia edilmişti.
Ilıcalı'nın, beraberindeki 110 kişiyle karantina süresince İstanbul'daki KYK yurdunda, aynı uçakla dönecek 140 kişinin ise Tekirdağ'daki KYK yurdunda misafir edileceği ileri sürülmüştü.
Acun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'ye döneceği iddiasını yalanladı.
Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye’ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye’ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı.."