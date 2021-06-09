KYK yapılandırma nasıl yapılır? KYK borç yapılandırması başvuru işlemi

KYK borç yapılandırması nasıl yapılır? Vergi yapılandırması KYK borcunu kapsıyor mu? gibi sorular KYK borç yapılandırma konusu başlığı altında en çok merak edilen sorulardan. Peki, KYK borç yapılandırma nasıl yağılır? İşte ayrınıtlı bilgiler...

Kimler KYK borç yapılandırma işlemi yapabilir?

KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yasayla birlikte vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, yapılandırma işlemlerinden milyonlarca kişi faydalanacak.

KYK borç yapılandırması nasıl yapılır?

Milyonları ilgilendiren KYK borç yapılandırması ile başvurular online olarak yapılacak. Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak. İlk taksitin ise eylül ayının sonuna kadar ödenmesi gerekecek.