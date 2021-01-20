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Gündem KYK personel alımı sözlü sınavı ne zaman ve nerede yapılacak?
Gündem

KYK personel alımı sözlü sınavı ne zaman ve nerede yapılacak?

4 Ocak tarihinde başlayan KYK memur alımı başvuruları 20 Ocak tarihinde tamamlandı. Adaylar başvuru sonuçlarını öğrendikten sonra sözlü mülakata alınacak. Başvurularını tamamlayan adaylar, memur alımı için yapılacak olan sözlü mülakatın tarihini merak etmeye başladı. Peki, KYK personel alımı sözlü sınavı ne zaman ve nerede yapılacak? KYK sözlü sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 20:51:00 -
KYK personel alımı sözlü sınavı ne zaman ve nerede yapılacak?

4 Ocak tarihinde başlayan KYK memur alımı başvuruları 20 Ocak tarihinde tamamlandı. Adaylar başvuru sonuçlarını öğrendikten sonra sözlü mülakata alınacak. Peki KYK memur alımı sözlü mülakatları ne zaman? GSB KYK personel alımı sözlü mülakat nerede ve nasıl olacak?

2021 KYK memur alımı başvuru alımlarının bitmesi üzerine sözlü mülakatlara ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. KYK memur alımı sonuçlarına kurumun internet sitesi ya da e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, KYK memur alımı başvuru sonuçlarının ardından sözlü mülakatlara ne zaman çağrılacak?

KYK personel alımı sözlü sınavı ne zaman ve nerede yapılacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar sözlü mülakata alınacak. Ancak sözlü mülakatın yapılacağı tarih için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav sözlü olarak Ankara’da gerçekleştirilecek.

KYK sözlü sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgesini internet adresinden temin edebilecekler. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava giremeyecek. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge, kimlik belgesi olarak kabul görülmeyecek.

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