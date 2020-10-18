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Ekonomi KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırılacak mı?
Ekonomi

KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırılacak mı?

KYK borçları yapılandırılacak mı? KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi alan gençlerin sayıları binleri bulmakta. AK Parti, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borcu bulunan gençler için önemli bir adımı atıyor. Hükümet, KYK borçlarının yeniden yapılandırılması için yasa paketi hazırlıyor. Peki KYK borçları silinecek mi? KYK borç yapılandırma nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-18 08:31:00 - 2020-10-18 08:33:43
KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırılacak mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini ifade etti. 

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından yapılan basın açıklamasında en çok merak edilen konu ise vergi borçlarından affın olup olmayacağı idi. Mehmet Muş’un açıklamasında af konusunda kapının kapalı olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda KYK borçlarına herhangi bir borç silme şuan için düşünülmüyor. Ancak SGK prim ve vergi borçlarına dair yapılandırma çalışmasına KYK borçları elenmesi gündemde. Üniversitelerden mezun olan öğrencilerin öğrenim kredileri ile ilgili yaşadıkları sorunlar daha önce Başkan Erdoğan'a iletilmişti. Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yapılandırma kapsamına öğrencilerin kredi borçları da dahil edildi. 

Hürriyet Gazetesi'nde Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan habere göre; yeni düzenlemeye daha önceki yapılandırmalara katılan ancak borçlarını ödeyemediği için yapılandırması bozulanlar da dahil edilecek. İcra takipleri de durdurulacak.

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